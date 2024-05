Eintracht verabschiedet fünf Spielerinnen

Außer Virginia Kirchberger und Verena Hanshaw (wechselt bekanntlich zur AS Rom) hat Eintracht Frankfurt am Freitag vier weitere Akteurinnen verabschiedet. Auch die Ergänzungsspielerinnen Hannah Johann, Cara Bösl, Jonna Brengel und Shekiera Martinez schlagen ab dem 1. Juli einen neuen Weg ein. Ersatztorhüterin Johann wechselt für ein Stipendium an die University of North Carolina, Chapel Hill, die Zukunft der anderen drei ist noch nicht geklärt.