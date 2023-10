Eintracht "unfassbar stolz" auf erstmalige CL-Qualifikation

Dank eines Hattricks von Barbara Dunst hat Eintracht Frankfurt erstmals die Women's Champions League erreicht. Nach dem 3:0-Sieg über Sparta Prag sprühten die Beteiligten vor Stolz.

Eintracht Frankfurt hat erstmals die Gruppenphase der UEFA Women’s Champions League (UWCL) erreicht und stellt somit neben dem FC Bayern München die zweite deutsche Mannschaft in der Königsklasse. Ein Hattrick von Barbara Dunst hatte den Einzug in die Gruppenphase beim 3:0-Sieg gegen Sparta Prag besiegelt, nachdem die Eintracht bereits das Hinspiel klar dominiert hatte (5:0).

"Ich hatte es mir tatsächlich auf einen Zettel geschrieben, dass ich ein Tor schießen will", lachte Barbara Dunst nach der Partie und ihrem Dreierpack gegen erneut harmlose und komplett überforderte Pragerinnen, die man bereits im Hinspiel deutlich mit 5:0 besiegte. "Wir können stolz sein. In der Gruppenphase zu stehen ist einfach crazy, wir haben so hart dafür gearbeitet. Da sind sicher ein, zwei Gläser drin", fügte die Österreicherin mit Blick auf die Feierlichkeiten an, die sich aufgrund der zahlreichen englischen Wochen aber in Grenzen halten mussten.

"Das ist herausragend, ich bin unfassbar stolz", sagte derweil Trainer Niko Arnautis. "Wir sind als Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren sehr verwöhnt gewesen, was die internationalen Auftritte unserer Männer angeht. Jetzt haben wir auch unsere Geschichte geschrieben. Die Art und Weise, wie wir durch diese Qualifikation gegangen sind, zeigt die Reife und die Entwicklung der Mannschaft." Für seine Spielerinnen hatte der Trainer an diesem Abend ohnehin nur lobende Worte übrig: "Wir sind mega glücklich mit dem Kader, mit dem wir mindestens bis Januar drei Wettbewerbe spielen werden."

Wertschätzung gab es auch von den Rängen: Neben rund 100 mitgereisten Fans, welche die Prager epet-Arena stimmungstechnisch fest in der Hand hatten, wurde die Eintracht auch von einer neunköpfigen Delegation aus Führungskräften um Sportvorstand Markus Krösche und Präsident Peter Fischer begleitet.

Am Freitag wird gelost

Diesen Freitag geht der Frankfurter Blick nun gespannt nach Nyon/Schweiz, wo ab 13 Uhr die Gruppenphase der UWCL ausgelost wird. Anschließend sollen die Spiele zeitnah terminiert werden. Sicher ist bereits, dass der erste Gruppenspieltag am 14./15. November stattfindet und die Eintracht gerne möglichst viele Spiele im Deutsche Bank Park austragen möchte.

Die 16 teilnehmenden Teams verteilen sich auf vier Lostöpfe, gespielt wird an sechs Spieltagen vom 14. November 2023 bis zum 31. Januar 2024. Die Eintracht landet in Lostopf 4 und kann damit nicht auf Ajax Amsterdam, Wolfsburg-Bezwinger Paris FC oder Brann Bergen (Norwegen) treffen.

Nicht nur der Titelverteidiger droht

Neben den Topteams um Titelverteidiger FC Barcelona, Olympique Lyon und Chelsea London könnten die Frankfurterinnen aber auch Paris Saint-Germain, Real Madrid, Slavia Prag, FC Rosengard, SKN St. Pölten, Benfica Lissabon, BK Häcken und AS Rom als Gruppengegner bekommen. Die beiden Ersten jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale, das ab dem 19. März kommenden Jahres im K.-o.-System ausgetragen wird.

Zuvor steht jedoch erst einmal die nächste Pflichtaufgabe in der Bundesliga an: Am Sonntag erwartet die Eintracht um 16 Uhr den MSV Duisburg im Stadion am Brentanobad.