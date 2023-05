Eintracht Trier: "Wir werden wieder aufstehen"

Der erste Absteiger steht fest: Mit Eintracht Trier verliert die Regionalliga Südwest einen Zuschauermagneten, doch wer weiß, für wie lange.

Am Boden: Eintracht Trier muss nur ein Jahr nach dem Aufstieg den Gang in die Oberliga antreten IMAGO/Thomas Frey

Mehr zur Regionalliga Südwest Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Ein Top-Team muss absteigen: Mit Eintracht Trier verliert die Regionalliga Südwest den bisherigen Drittplatzierten in der Zuschauer-Tabelle. Dass im Schnitt mehr als 2300 Zuschauer zu den bislang 15 Heimspielen ins Moselstadion gekommen sind, überrascht angesichts der Tatsache, dass die Moselaner seit dem 16. Spieltag auf einem Abstiegsplatz verharrten. Andererseits ist es ein Beleg für die Identifikation, die das Team im Zuge des Aufstiegs im Sommer 2022 in der Stadt und der Region Trier gestiftet hat.

Der Abstieg kommt nicht unerwartet

So laut und schrill vor fast genau elf Monaten mit Tausenden Fans die Rückkehr in die Regionalliga nach fünf Jahren Absenz gefeiert worden war, so leise fiel nun der Abschied aus. Nach dem 1:1-Unentschieden bei der TSG Balingen am vergangenen Samstag, das den sportlichen Abstieg nach nur einer Saison besiegelte, gab es hier und da hängende Köpfe und Blicke ins Leere. Aber keine Tränen-Ausbrüche. Die Eintracht war vorbereitet auf den Tag X. Zu lange hatte sich das sportliche Siechtum schon hingezogen. Mit solch einer niederschmetternden Punkteausbeute - 19 Zähler aus 31 Spielen bedeuten im Schnitt magere 0,6 Punkte pro Spiel - überhaupt noch so lange im Kampf um den Klassenerhalt dabei gewesen zu sein, war ohnehin paradox.

"Wir haben uns schon länger mit der jetzt eingetretenen Situation beschäftigen müssen. Es wäre fahrlässig gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten", sagt der gefasst wirkende Vorstandssprecher Alfons Jochem.„Es kommt nicht ganz überraschend, auch wenn wir schon daran geglaubt haben, dass wir noch ein, zwei Mannschaften einholen. Dann weiß man nie, was passiert. Es ist super bitter“, bemerkt Mittelfeldspieler Sven König, der im Rückblick mit dem Saisonverlauf hadert: "Viele Spiele hätten wir nicht verlieren müssen. Wir müssen daraus lernen und können hoffentlich irgendwann wieder zeigen, dass wir es in der Regionalliga draufhaben. Mit der Mannschaft wäre viel mehr drin gewesen. Vielleicht war es fehlende Erfahrung. Teilweise war es auch wirklich fehlendes Spielglück. Zehn oder elf Punkte mehr wären absolut möglich gewesen."

Somit muss Trier den vierten Abstieg innerhalb der vergangenen 20 Jahre verdauen. Zwei Dinge brachen der Eintracht diesmal sportlich das Genick: die fehlende Defensivstabilität und der teilweise verschwenderische bis zuweilen fahrlässige Umgang mit Großchancen. Fehleinschätzungen in der Kaderplanung, ein Unterschätzen der sich in den vergangenen Jahren verstärkt professionalisierten Regionalliga, eine extrem kurze Sommerpause, Verletzungspech, fehlendes Spielglück, Formtiefs von Stützen in der Mannschaft sowie ein zu einem zweifelhaften Zeitpunkt vollzogener Trainertausch - all das führte letztlich zum sportlichen Absturz.

Die Gewissheit des sportlichen Abstiegs tut doppelt und dreifach weh, aber das Leben geht weiter. Triers Trainer Andreas Zimmermann blickt voller Hoffnung in die Zukunft

Die Eintracht hatte zwischenzeitlich versucht, mit einem Trainerwechsel noch die Wende herbeizuführen. Doch Andreas Zimmermann, der Aufstiegs-Trainer Josef Cinar Anfang März beerbt hatte, konnte das Ruder nicht mehr herumreißen. Seine Bilanz in bis dato zehn Spielen: ein Sieg, drei Unentschieden, sechs Niederlagen. "Ich bin am 9. März hierhergekommen. Da war die Situation schon so, wie sie jetzt ist. Wir haben zu wenige Siege geholt. Wir hätten mehr Punkte einfahren können. Die Gewissheit des sportlichen Abstiegs tut doppelt und dreifach weh, aber das Leben geht weiter. Wir werden wieder aufstehen und das Beste draus machen", sagt Zimmermann, der einen ligaunabhängig gültigen Vertrag bis 2024 besitzt.

Zeichen der Hoffnung

Wie geht es in Trier nun weiter? Die Kaderplanung ist bereits weit fortgeschritten, gültige Verträge über den Sommer hinaus besitzen bislang offiziell 15 Spieler. Mit Robin und Tim Garnier, Maurice Wrusch, Jason Thayaparan, Dominik Kinscher, Kevin Heinz, Sven König, Ömer Yavuz und Maurice Roth wurden alleine in den letzten vier Wochen die Verträge zahlreicher Leistungsträger verlängert. Und Vorstandssprecher Jochem kündigt an: "In puncto Spielerkader haben wir all das auf den Weg gebracht, von dem wir denken, dass es wichtig für die Zukunft des Vereins ist. Daran werden wir weiter arbeiten. Wir müssen uns berappeln und gestärkt aus der Oberliga zurückkommen."

Linksverteidiger Heinz blickt ebenso kämpferisch in die Zukunft: "Viele haben Bock, mit der Mannschaft sportlich wieder in die Spur zu kommen. Wir wollen allen zeigen, dass wir es können. Unser Ziel ist es, in der Oberliga direkt wieder oben mitzumischen. Doch es muss klar sein, dass das kein Selbstläufer wird. Wir dürfen keinen Schritt weniger machen, sondern müssen eventuell sogar noch was drauflegen. Damit wir im Fall X - einer erneuten Rückkehr in die Regionalliga - weiter sind als jetzt und nicht wieder vor den gleichen Problemen stehen."