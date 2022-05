Eintracht Trier setzt sich von Ludwigshafen ab - Worms erneut bärenstark

Der SV Eintracht Trier hat mit einem 3:2-Sieg den Aufstiegsambitionen von Arminia Ludwigshafen einen herben Dämpfer verpasst. Während Trier knapp die Nase vorne hatte, gelang Tabellenführer Wormatia Worms das nächste Spektakel.

Auch wenn rechnerisch für Arminia Ludwigshafen noch nichts verloren ist, so steuert die Liga auf einen Zweikampf um Platz eins zu. Im direkten Duell schlug der SV Eintracht Trier am Samstag vor 1614 Zuschauern die Ludwigshafener mit 3:2.

Mit seiner ersten ernstzunehmenden Torchance ging Trier in der 11. Minute in Führung, Heinz schickte König steil, der frei durch war und einschoss. Mit einem satten Schuss aus knapp 25 Metern glich Bormeth aus (32.). Kurz vor der Pause war König erneut durch, wurde im letzten Moment aber noch von Abwehrspieler Tahedl gestört.

Der zweite Durchgang war gut sechs Minuten alt, da lenkte SVE-Keeper Wieszolek einen Pantano-Schuss geistesgegenwärtig über die Latte. Die Heimelf wurde nun stärker und konnte sich auf König verlassen, der einen Steilpass von Roth aufnahm und erneut viel zu freigelassen einnetzen konnte (72.). Nach Vorarbeit von Bibaku erhöhte Kinscher nur vier Minuten später auf 3:1. Ludwigshafen kam nur noch zum Anschlusstor von Ehmann in der Nachspielzeit und hat nun sechs Punkte Rückstand auf den Zweiten Trier bei einem absolvierten Spiel mehr.

Worms: Fünf Tore und Chancenwucher

An der Spitze thront komfortabel Wormatia Worms, wenngleich die Glibo-Elf bei sieben Zählern Vorsprung schon zwei Spiele mehr hinter sich hat. Dass die Wormser über eine enorme Qualität verfügen, machten sie gegen Alemannia Waldalgesheim ein weiteres Mal deutlich. In der 13. Minute verlängerte Grimmer per Kopf auf Kasper, der den Ball mit der Stirn über die Linie drückte. Spielerisch starke Hausherren durften auch die Lufthoheit für sich reklamieren, Mvoto Owono stellte nach einem Eckball mit einem wuchtigen Kopfball auf 2:0 (27.). Mit dem Fuß besorgte Ihrig in der 38. Minute den 3:0-Pausenstand. Waldalgesheim klärte eine Freistoßflanke zu kurz, der Defensivspieler zog platziert ab.

Die Alemannia konnte sich glücklich schätzen, dass Worms im weiteren Spielverlauf ein paar Hochkaräter versiebte. Nicht so in der 70. Minute: Da kombinierten sich Joachims und Darkaoui schnell durch die gegnerische Hintermannschaft, Darkaoui schob überlegt ein. Der Schlusspunkt vor 851 Besuchern war Biedermann vorbehalten, der nach einem schnell ausgeführten Einwurf vor Torwart Reichert stand und ihn tunnelte (83.).

Die restlichen Spiele waren frei von Tabellendruck. Und so waren zwischen dem FC Blau Weiss Karbach und dem FV 1920 Dudenhofen offenkundig alle Ketten gesprengt. Endstand: 4:4. Auch zwischen dem TuS Mechtersheim und dem FV Engers 07 wussten beide Offensivreihen zu gefallen (2:4), während der FV 07 Diefflen den SV Gonsenheim vergleichsweise profan mit 2:0 schlug.

Am Sonntag gastiert die TuS Koblenz noch beim FC Hertha Wiesbach.