Eintracht Trier holt in Engers seinen achten Sieg in Folge

Mit 25-minütiger Verspätung hat der SV Eintracht Trier am Mittwoch beim FV Engers 07 wie ein Spitzenreiter aufgetrumpft und den achten Sieg in Folge gefeiert.

Das 1:2 beim SV Gonsheim am 22. August gerät immer mehr in Vergessenheit, denn am Mittwoch gewann der SV Eintracht Trier beim FV Engers sein achtes Ligaspiel in Folge und das auch noch in beeindruckender Manier.

Der FVE, für den es auf Platz sechs liegend wohl vor allem um die Qualifikation für die Aufstiegsrunde geht, hielt vor 650 Zuschauern zunächst gut dagegen, ließ hinten in den ersten 25 Minuten nichts zu, ehe ein Garnier-Schuss, der noch knapp vorbei ging, so etwas wie den Startschuss für einen weiteren Trierer Erfolgsabend darstellte. Der SV Eintracht agierte fortan druckvoll, doch keine der zahlreichen Chancen wollte bis zur Pause ins Tor.

Mit einer Standardsituation knackte Trier in der 54. Minute die Abwehr der 07er. Im Anschluss an eine Ecke kam van Schaik aus kurzer Distanz zum Schuss und traf. Fünf Minuten später verwandelte Kinscher einen Abpraller zum 2:0. Wesentlich sehenswerter erzielte Kinscher in Minute 67 das 3:0, einen Freistoß setzte er direkt ins von Husic gehütete Gehäuse. Die Partie war spätestens mit dieser Aktion entschieden, die Laune im Gästeblock wurde immer besser, auch weil Sinanovic in der 73. Minute mit einem Treffer ins kurze Eck das 4:0 nachlegte. Rund fünf Minuten vor dem Ende hätte die weiße Weste von Triers Torwart Wieszolek fast ein paar Flecken abbekommen, doch der Schuss von Runkel klatschte vom Pfosten ins Feld zurück.

Trier steht damit unangefochten auf Platz eins, mit 15 Punkten Vorsprung auf Platz sieben steht hinter der Qualifikation für die Aufstiegsrunde wohl kein wirkliches Fragezeichen mehr. Das ist bei Engers schon anders, der FVE rangiert zwei Punkte über dem Strich.