Eintracht-"Sonderfall" Hasebe verlängert erneut

Makoto Hasebe hat noch nicht genug: Der 39-jährige Japaner verlängert seinen auslaufenden Profivertrag bei Eintracht Frankfurt bis Sommer 2024. Auch danach ist schon alles geregelt.

Dass Eintracht Frankfurt an diesem Dienstag bereits um 5.45 Uhr MEZ eine Pressemitteilung verschickte, hatte einen besonderen Hintergrund: Die Verkündung der abermaligen Vertragsverlängerung mit Makoto Hasebe fand nicht in Hessen, sondern "dem besonderen Anlass angemessen", wie es von SGE-Seite heißt, in Tokio statt - und dort war bereits Mittag.

Hasebe, prominenter Fußballheld in Japan, bleibt also über das Saisonende hinaus Spieler der Eintracht, seine Karriere endet im Sommer noch nicht. Der seit Januar 39-Jährige wird damit auch mit 40 Jahren noch das Trikot tragen, in das er 2014 erstmals geschlüpft war.

"Makoto ist der einzige Profi, der selbst entscheiden kann, ob er seinen Vertrag verlängert", sagt Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche über den angesehenen "Sonderfall". "Wir sind froh, dass er diese Entscheidung getroffen hat und uns ein weiteres Jahr als Spieler erhalten bleibt. Mit seiner Einstellung, seiner Disziplin und seiner fußballerischen Qualität ist er in unserer Mannschaft nicht nur ein absolutes Vorbild, sondern nach wie vor auch eine Bereicherung für unser Spiel. Mit bald 40 Jahren ist er eine Bundesligagröße und auch über die Landesgrenzen hinaus ein Botschafter für Eintracht Frankfurt und den deutschen Fußball."

"Frankfurt ist meine Heimat geworden, die Eintracht ist mein Klub"

Hasebe gehört schon jetzt zu den zehn ältesten Feldspielern der Bundesliga und könnte in der neuen Saison Uli Stein überholen und damit ältester Profi der Eintracht-Geschichte werden. Dafür würde schon ein Einsatz am ersten Spieltag 2023/24 genügen. Der 114-malige Nationalspieler geht in seine zehnte Spielzeit in Frankfurt. In der laufenden Saison kommt er auf zehn Bundesliga-Einsätze (acht davon in der Startelf) und einen starken kicker-Notenschnitt von 3,06.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich bei der Eintracht ein weiteres Jahr auf höchstem Niveau Fußball spielen kann und darf", wird Hasebe in der Klubmitteilung zitiert. "Es ist besonders, mit dann 40 Jahren bei einem so großen und erfolgreichen Klub Teil des Teams zu sein. Ich werde weiterhin Verantwortung übernehmen, will Vorbild für unsere jungen Spieler sein und vorangehen. Frankfurt ist meine Heimat geworden, die Eintracht ist mein Klub. Deshalb freue ich mich auch jetzt schon darauf, nach der Karriere Teil dieses Vereins zu sein."

Denn das ist bereits geregelt: Im Anschluss an seinen Profivertrag besitzt Hasebe ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier. Er soll dann in den Trainerstab wechseln - wann auch immer er sich entscheidet, als Spieler aufzuhören.