Eintracht Rheine: Ein spätes Tor verbessert die Ausgangsposition erheblich

Im Nachholspiel des 14. Spieltags ist beim FC Eintracht Rheine im Sechs-Punkte-Spiel gegen die TSG Sprockhövel in der Nachspielzeit großer Jubel ausgebrochen. Dank des späten 2:1-Erfolgs haben sich die Chancen des FCE, an der Aufstiegsrunde teilzunehmen, schlagartig verbessert.

Es wird immer mehr zum Tanz auf der Rasierklinge, der Kampf um einen Platz in den Top zehn. Im Nachholduell mit der TSG Sprockhövel hatte am Sonntag der FC Eintracht Rheine das bessere Taktgefühl.

In einem umkämpften Sechs-Punkte-Spiel schienen allerdings die Gäste zwischenzeitlich auf einen Auswärtsdreier zuzusteuern, Ciccarelli verwandelte in der 59. Minute einen Foulelfmeter, den sich Rheine durch einen Abstimmungsfehler von Torwart Watta mit seiner Hintermannschaft aber gut und gerne hätte ersparen können. Doch die Heimelf verdaute vor 220 Zuschauern diesen Rückschlag und glich in der 79. Minute aus. Einen flach vom linken Flügel hineingeschlagenen Freistoß brachte die TSG nicht weg, Janning staubte aus kurzer Distanz ab. In der Nachspielzeit erreichte die Stimmung beim FCE ihren Höhepunkt, denn nach einem wilden Gestocher im Sprockhöveler Strafraum fiel der Ball vor die Füße des eingewechselten Lago-Bentron und der hob den Ball aus rund 20 Metern zum Siegtreffer in die Maschen.

Rheine klettert mit diesem Erfolg auf Platz acht und baut den Vorsprung auf den alten und neuen Elften Sprockhövel auf fünf Punkte aus.

Das ebenfalls für Sonntag geplante Nachholspiel im Leimbachstadion zwischen den Sportfreunden Siegen und der SG Wattenscheid 09 wurde wegen schlechter Witterungsbedingungen abgesagt.