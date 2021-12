Eintracht Rheine: Cihan Tasdelen hört auf, Rainer Sobiech übernimmt

Trainerwechsel bei Westfalen-Oberligist FC Eintracht Rheine: Weil Cihan Tasdelen um Vertragsauflösung gebeten hat, wird sein bisheriger "Co" die Mannschaft im neuen Jahr als Chefcoach anleiten.

Ende November habe Cihan Tasdelen die Verantwortlichen des FC Eintracht Rheine um Auflösung seines Vertrages gebeten. Die Gründe für den freiwilligen Rückzug liegen in Tasdelens beruflicher Situation. Der 46-Jährige ist im Hauptjob Lehrer an einer Schule in Haltern, betreibt zudem eine Fußballschule. Diese Dreifachbelastung habe ihn finanziell, beruflich und auch gesundheitlich sehr beansprucht, und so gab der FCE, der mit dem Coach gerne für die kommende Spielzeit verlängert hätte, seinem Wunsch nach: "Selbstverständlich akzeptieren wir die Entscheidung von Cihan, bedanken uns für seine aufopferungsvolle Arbeit, für den 'frischen Wind' in puncto 1. Mannschaft und die von ihm geschaffenen Strukturen", schreibt der Verein in einer über die sozialen Medien verbreiteten Meldung.

Tasdelens Nachfolger wird der aktuelle Co-Trainer Rainer Sobiech. Er erhält einen Vertrag zunächst für die kommenden eineinhalb Jahre. "Rainer passt perfekt, er hat die Fachkenntnis, lebt eine Identifikation mit dem FCE und hat bereits lange Erfahrungen in seiner Zeit als Trainer der U 19 im Verein und im Anschluss in Schüttorf bei der 1. Mannschaft sammeln können. Er hat die nachhaltig positive Entwicklung bei der 1. Mannschaft entscheidend mitgestaltet und steht - wie Cihan - exemplarisch für die neue Konzeption des FCE. Wir sind froh, dass Rainer sich der neuen Aufgabe stellt, die Herausforderung annimmt und werden ihn nach Kräften unterstützen. Die Resonanz aus der Mannschaft sorgt für den notwendigen Rückenwind", so der 1. Vorsitzende Uwe Laurenz.

"Natürlich freue ich mich sehr, dass der Verein mir in dieser Situation das Vertrauen schenkt, und ich bin davon überzeugt, dass wir zukünftig weiterhin erfolgreich sein werden. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass mir die Zusammenarbeit mit Cihan ganz hervorragend gefallen hat. Der tägliche Austausch mit ihm wird mir fehlen, er ist ein toller Trainer", wird Rainer Sobiech in der Meldung zitiert.