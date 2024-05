Eintracht-Präsident Beck wird zum 1. Juli der neue Aufsichtsratsvorsitzende

Eintracht-Präsident Mathias Beck wurde in der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung am Dienstag erwartungsgemäß zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Eintracht Frankfurt Fußball AG gewählt. Sein Vorgänger Philip Holzer hatte bereits am Samstag seinen Rücktritt zum 30. Juni angekündigt.

Der Aufsichtsrat der Eintracht Frankfurt Fußball AG wird zur Saison 2024/25 personell neu ausgerichtet. Der vorzeitige Rückzug des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer war schon länger erwartet worden. Am Samstag erklärte der frühere Investmentbanker via Pressemitteilung, dass er sein Amt zum 30. Juni 2024 niederlegt.

In der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung am Dienstag wurde der Immobilienunternehmer Mathias Beck einstimmig zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Am 5. Februar 2024 trat Beck die Nachfolge des langjährigen Präsidenten Peter Fischer an, die fast 2000 stimmberechtigten Mitglieder auf der Mitgliederversammlung wählten ihn mit überwältigender Mehrheit.

Seither war erwartet worden, dass der 53-Jährige eher früher als später der neue Aufsichtsratsboss wird. Da der e. V. 67,89 Prozent der Anteile an der Fußball AG hält, steht dem Präsidenten dieses Amt zu.

Drei neue Aufsichtsratsmitglieder werden gesucht

Am Dienstagmorgen verkündete nach Holzer auch Stephen Orenstein seinen Rückzug aus dem Gremium. In einer Mitteilung erklärte er: "Ich habe an meine Mitgliedschaft im AG-Aufsichtsrat seit 2019 viele positive Erinnerungen und ich bin dankbar dafür, dass ich den beachtlichen Aufschwung unserer Profi-Mannschaft mit vielen Erfolgen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und den internationalen Wettbewerben in den vergangenen Jahren sowohl als Aufsichtsratsmitglied als auch als Aktionär miterleben und mitgestalten durfte." Auch der vom e. V. entsandte Vizepräsident Dieter Burkert wird sich zum 30. Juni aus dem Aufsichtsrat zurückziehen.

Außerordentliche Hauptversammlung geplant

Somit werden in den kommenden Wochen für Holzer, Orenstein und Burkert drei neue Aufsichtsratsmitglieder gesucht. Während für Burkert jemand aus dem e. V. in das Gremium rücken wird, werden für Holzer und Orenstein zwei Nachfolger aus der Wirtschaft für das Gremium gesucht. Ziel ist es, dass sich der Aufsichtsrat auch weiterhin aus neun Mitgliedern zusammensetzt. Im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung, die am 30. Juni stattfindet, sollen die offenen Personalien final geklärt werden.

Jurist und Notar Felix Wirmer im Hauptausschuss

Anschließend wird besprochen, wer künftig im Hauptausschuss des Aufsichtsrats sitzt. Holzer und Orenstein scheiden aus diesem kleinen Kreis, der die wichtigen Entscheidungen absegnet, aus. Bereits jetzt ist klar, dass neben Beck auch der Jurist und Notar Felix Wirmer im Hauptausschuss sitzen wird. Komplettiert wird dieses Gremium, sobald alle Aufsichtsräte feststehen.

Über die "Freunde des Adlers GmbH" halten Orenstein und Holzer 16,81 Prozent der Anteile an der Fußball AG. Offen ist, was mit diesen Anteilen passiert. Schon 2023 gab es Pläne, die Anteile zurückzukaufen und mit einem Aufpreis am Markt zu platzieren. "Das Thema steht kurz vor dem Abschluss, es sind unterschriftsreife Verträge erarbeitet", sagte Finanzvorstand Oliver Frankenbach im vergangenen September. Seither ruht die See.