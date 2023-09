Eintracht Norderstedt zeigt gegen Ottensen die geforderte Reaktion

Am vergangenen Wochenende bekam Eintracht Norderstedt in Bremen noch sechs Gegentore eingeschenkt. Umso wichtiger für das Team von Olufemi Smith, dass im Derby gegen den hochambitionierten FC Teutonia Ottensen speziell die Defensive ein komplett anderes Gesicht zeigte.

"Noch einmal ein Aufruf für Finn Spitzer: Bitte in die Geschäftsstelle kommen!" Es wurde fast zum Running Gag, denn Stadionsprecher Ewald Koch musste den Geschäftsführer von Eintracht Norderstedt gleich mehrfach bitten - aus dem einfachen Grund: Es sollten frische Eintrittskarten gedruckt werden. Am Ende strahlte Spitzer mit seinem Trainer Olufemi Smith um die Wette, freute sich über 945 Fans und einen souveränen 3:1-Erfolg.

"Derbysieger, Derbysieger", hallte es aus der Norderstedter Kabine, denn ein Erfolg gegen "Hamburgs dritte Profimannschaft" - wie sie von Teutonia-Trainer Dominik Glawogger selbst bezeichnet worden war - hat an der Ochsenzoller Straße einen immensen Stellenwert, knapp hinter dem Pokalsieg, der ja wieder früh verpasst wurde.

Meilenstein für Smith

Sportlich mindestens genauso wichtig war die Tatsache, dass die Mini-Krise beendet werden konnte. War das 2:4 gegen das momentan herausragende Team von Holstein Kiel II noch ärgerlich bis erklärbar, konnte die Leistung beim 5:6 beim Bremer SV nicht wirklich akzeptiert werden. "Es war also das Gebot der Stunde, die Abwehrarbeit in den Vordergrund zu stellen", sagte Coach Smith, der sich deshalb besonders über die Vorstellungen der in die Anfangsformation rotierten Saibo Ibraimo und Marc Bölter freute. "Nach dem Resultat vom Wochenende war es die Pflicht der Mannschaft zu reagieren - deshalb ein großes Kompliment an alle. Denn es war ein hochverdienter Sieg", kommentierte Smith, der gerade nach mehr als vier Jahren zum am längsten amtierenden Trainer in der Vereinsgeschichte wurde - davon zwei Jahre gleichberechtigt an der Seite von Jens Martens, der am Mittwoch auch im Stadion war.

Über den Verdienst der Niederlage wollte auch Teutonia-Trainer Dominik Glawogger nicht streiten: "Aufgrund der ersten Hälfte geht das Ergebnis absolut in Ordnung." Sein Team hätte mit einem Sieg wieder die Tabellenführung übernehmen können, ließ dafür aber jegliche Gier vermissen - mit Ausnahme von Fabian Istefo, der sein Engagement jedoch lieber auf einen lautstarken Disput mit dem eigenen Trainer fokussierte. Unerklärlich blieben besonders die Abstände in der Vierer-Abwehrkette, die sich gnadenlos auskontern und von den Pässen des glänzenden Jonas Behounek überraschen ließ. Deshalb dürfte gegen den Bremer SV Kapitän Marcus Coffie in die Anfangsformation zurückkehren. Dagegen muss das Team lange auf Diamant Berisha verzichten, der sich in Kiel einen Kreuzbandriss zuzog. Als Ersatz wurde Jason Tomety-Hemazro vom SC Paderborn II verpflichtet.