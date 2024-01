Eintracht Norderstedt: Weniger Spektakel, mehr Konstanz

Eintracht Norderstedt ist nach gutem Start mittlerweile nur noch Mittelmaß in der Regionalliga Nord. Trainer Max Krause fordert mehr Konstanz von seinem Team, damit der Klassenerhalt möglichst frühzeitig sicher ist und der "Blick noch nach oben gehen kann".

5:0, 5:6, 5:0, 0:5 - Spektakel hatten die Spiele von Eintracht Norderstedt im vergangenen Halbjahr allemal zu bieten. Zumal: Die Siege gab's gegen Vizemeister HSV II und Drittligaabsteiger VfB Oldenburg, die Niederlagen gegen die Abstiegskandidaten Bremer SV und Eimsbüttel. Und so fällt das Fazit von Trainer Max Krause zum Jahreswechsel gemischt aus: "Ich denke, wir haben gezeigt, was wir können. Wir müssen aber definitiv an unserer Konstanz arbeiten."

Der 33-Jährige war zu Saisonbeginn noch Assistent von Olufemi Smith (45), der es Anfang September schaffte, nach mehr als vier Jahren zum Rekordtrainer der Vereinsgeschichte aufzusteigen. Letzterer ging aber schon angeschlagen in die Saison, weil er wegen seines UEFA-Lizenz-Lehrgangs nicht durchgehend beim Team sein konnte und die Eintracht nach dem Pokal-Aus im Februar beim HEBC durch einen Spannungsabfall noch in Abstiegsgefahr geraten war. Hinzu kam ein erheblicher personeller Umbruch, wobei der Abschied von Legende und Rekordtorschütze Jan Lüneburg besonders für die Kabinen-Stimmung ins Gewicht fiel.

Zum Verhängnis wurde Smith das erneute Pokal-Aus - wenn auch mit Verzögerung. Denn zu dem Zeitpunkt des 1:3 beim USC Paloma lag Norderstedt in der Liga in der Spitzengruppe. So musste Präsident Reenald Koch auf den "richtigen" Zeitpunkt warten. Der kam am 2. Oktober, als die Eintracht durch das 0:5 beim ETV vom vierten auf den sechsten Platz abrutschte. Co-Trainer Max Krause übernahm und fühlte sich bei seinem Debüt wohl im falschen Film, als sein verunsichertes Team 0:2 gegen St. Pauli II zurück lag. Tatsächlich gelang mit großer Moral die Wende zum 3:2-Sieg. In den folgenden sechs Partien gewann Norderstedt nur noch bei Aufsteiger Kilia Kiel - was zur Winterpause lediglich Rang zehn bedeutet.

Formschwankungen en masse

Die Gründe für das durchwachsene Jahr 2023 liegen vordergründig in der traditionell langen Verletztenliste und der sehr labilen Defensive. Neu-Coach Krause sah sich ob der Formschwankungen auf der Sechser-Position gezwungen, das ein Jahrzehnt lang bewährte 4-1-4-1-System zu verändern, was nicht gleich klappte. Größter Gewinner der Hinrunde war Nick Gutmann, dem nach langer Verletzungspause neun Treffer gelangen. Auch die Neuzugänge Kevin Prinz von Anhalt und Moritz Frahm überzeugten. Dagegen konnten Noah Awuku, In-Cheol Choi und Manuel Brendel die Erwartungen nicht erfüllen - und Jonas Behounek konnte an seine (zugegeben überragende) Vorjahresform selten anknüpfen.

"Wir wollen den Klassenerhalt frühzeitig sicher machen und den Blick dabei immer nach oben haben", gibt Trainer Krause das kurzfristige Ziel aus. Längerfristig ist ihm und Sportchef Denny Schiemann die Verzahnung zwischen U 19, U 23 und der Liga-Mannschaft wichtig - bestes Beispiel sind die Nachwuchskräfte Lars Kuchenbecker und Maurice Lüllemann, die nun die am 8. Januar beginnende Vorbereitung bei den "Großen" komplett mitmachen dürfen.