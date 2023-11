Eintracht kauft weiter: Toure kommt aus Monaco

Richtig was los heute bei der Eintracht. Nach Martin Hinteregger und Youngster Tuta gaben die Frankfurter eine Stunde vor Transferschluss einen dritten Neuzugang bekannt: Almamy Toure kommt von der AS Monaco.

"Mit Almamy Toure erhöhen wir die Flexibilität in unserer Abwehr. Zudem passt auch er mit seinen 22 Jahren in unser Anforderungsprofil und hat noch Entwicklungspotenzial", bergündet Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic: "Wir haben ihn intensiv beobachtet und gewinnen mit Almamy einen talentierten und dennoch bereits recht erfahrenen Spieler hinzu." Toure, der sowohl als Innenverteidiger wie als Rechtsverteidiger spielen kann, unterschrieb einen Vertrag bis 2023.

Der Rechtsfuß wurde 54-mal in der französischen Liga, zehn Mal in der Champions League und zwei Mal in der Europa League eingesetzt. In dieser Saison kam er beim Tabellenvorletzten der Ligue 1 allerdings nur auf vier Einsätze.

"Ich bin sehr glücklich darüber, mich der Frankfurter Eintracht anzuschließen und kann es kaum erwarten, die Stimmung im Stadion live zu erleben", freut sich Toure, der bei der SGE die Nummer 18 erhalten wird.