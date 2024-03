Eintracht Hildesheim verstärkt sich mit Zweitliga-Torhüter

Verstärkung für Eintracht Hildesheim im Sommer: Der aktuelle Drittligist hat Torhüter Jan Wesemann mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet. Der 25-Jährige wechselt vom ASV Hamm-Westfalen zu den Niedersachsen.

Bei Eintracht Hildesheim nimmt Wesemann den Platz von Jan Jochens ein, der seine Karriere nach der Saison beenden wird. Der 25-Jährige wird in der kommenden Saison ein Torwartespann mit Leon Krka bilden.

Wesemann begann in Münster mit dem Handballspielen und wechselte 2016 zum TuS N-Lübbecke, bevor es ihn 2018 weiter zum ASV Hamm-Westfalen zog. Dort schaffte er 2021 den Sprung ins Profiteam. In dieser Saison stand er jedoch nur zweimal im Kader, da Felix Hertlein und Marcos Colodeti in der Regel das Gespann bilden.

„Jan gehört aktuell zum Kader eines Erstliga-Aufstiegsaspiranten und bringt schon deshalb viel Erfahrung mit", freut sich Trainer Daniel Deutsch. "Damit passt er ideal in unser Anforderungsprofil. Leistungsfähigkeit und Entwicklungspotential passen bei ihm gut zusammen."