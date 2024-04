Eintracht Hildesheim verpflichtet Linkshänder aus der zweiten Liga

Eintracht Hildesheim hat für die kommende Saison den rechten Rückraum verstärkt. Aus der zweiten Liga wechselt ein Linkshänder zu den Hildesheimern.

Mit Luca Hopfmann hat sich Eintracht Hildesheim für die beiden kommenden Jahre mit einem weiteren Linkshänder verstärkt. Der 20-jährige Rückraumrechte spielt aktuell für den letztjährigen Zweitliga-Aufsteiger EHV Aue und wechselt im Sommer nach Hildesheim.

"Luca ist ein junger, athletischer Linkshänder, der aktuell bereits Zweitliga-Erfahrung sammelt. Dazu bringt er eine ausgezeichnete Grundausbildung aus der Leipziger Handballschule mit und passt bestens in unser Anforderungsprofil", beschreibt Cheftrainer Daniel Deutsch seinen Neuzugang.

Der in Braunichswalde geborene Hopfmann begann das Handballspielen in Ronneburg und wechselte in der C-Jugend in das Nachwuchszentrum des SC DHfK Leipzig, wo er die Jugendmannschaften durchlaufen hat. Die laufende Saison begann er noch in der zweiten Mannschaft der Leipziger, ehe er im Dezember zum EHV wechselte.