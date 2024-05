Eintracht Hildesheim schließt Kaderplanung zumindest vorerst ab

Eintracht Hildesheim kämpft in der Aufstiegsrunde darum, in der nächsten Saison in der 2. Handball-Bundesliga spielen zu können. Nun haben die Niedersachsen ihren vierten Neuzugang geholt und damit zumindest vorerst die Kaderplanung für die kommende Spielzeit abgeschlossen.

Daniel Deutsch: "Der Drittligakader steht damit." IMAGO/Kruczynski