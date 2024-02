Eintracht Hildesheim gewinnt bei TSG A-H Bielefeld

Ligaprimus Eintracht Hildsheim ist nach dem ersten Minuspunkt in der 3. Liga Nord-West bei der TSG A-H Bielefeld zurück in die Erfolgsspur gerutscht.

Nach dem Unentschieden gegen die Sportfreunde Söhre war die Hildesheimer Eintracht in voller Besetzung nach Bielefeld gefahren. Das Tor hütete dabei Jan Jochens, der über die vollen 60 Minuten zum Matchwinner avancieren sollte. Hildesheim begann konzentriert in der Abwehr und führte nach drei Treffern von Matteo Ehlers 3:0, ehe den Gastgebern in der sechsten Minute der erste Treffer gelang.

Die Begegnung wurde jetzt ausgeglichener und nach einigen Fehlern im Angriff glichen die Bielefelder aus (4:4). In der 15. Minute gingen die Hausherren in der Seidenstickerhalle beim 7:6 erstmals in Führung. Die Eintracht betrieb jetzt erneut Chancenwucher, Lukas Quedenbaum scheiterte gleich dreimal am starken Bielefelder Keeper Dennis Doden. In der 24. Minute schickte Deutsch Renè Gruszka auf die Rechtsaußenposition, der allerdings vergab in der zweiten Hälfte ebenfalls dreimal.

Insgesamt versiebte die Mannschaft im ersten Abschnitt neun Bälle völlig freistehend, darunter einen Siebenmeter. Bis zum Halbzeitpfiff wechselte die Führung noch einige Male, beim 12:10 hatte sich die TSG erstmals auf zwei Tore abgesetzt. Beim Kabinengang lag Spitzenreiter Hildesheim 12:13 zurück.

Das Blatt wendet sich

Schon in der ersten Hälfte war Jan Jochens stärkster Spieler der Hildesheimer, der Keeper steigerte sich im zweiten Durchgang aber noch einmal und war am Ende Garant für den letztlich sicheren Auswärtssieg. Nach Wiederanpfiff holten Hendrik Hanemann und Philipp Wäger die Führung schnell zurück, in der 37. Minute hatte Wäger erneut getroffen und Lothar von Hermanni hatte zur 17:15-Führung nachgelegt.

Auch wenn noch einige Fehlpässe für unnötige Ballverluste sorgten, wirkte die Eintracht jetzt abgeklärter und sicherer. Bielefeld hatte schon im ersten Abschnitt auf den siebten Feldspieler zurückgegriffen, doch anders als im Derby schaffte es der Tabellenführer jetzt, die Angriffe der TSG immer wieder zu verteidigen. Beim 20:17 in der 40. Minute war die Führung erstmals auf drei Tore ausgebaut. Die Defensive eroberte immer wieder Bälle und was durchkam, parierte der bärenstarke Jochens.

Die Gastgeber schafften zwar wieder den Anschluss, der Ausgleich gelang aber nicht mehr. Auch im Angriff waren Konzentration und Siegeswille jetzt immer deutlicher spürbar und so konnte der Vorsprung auf vier Tore ausgebaut werden. Mit zunehmender Sicherheit war auch die Souveränität zurück. Beim 29:23 durch Matteo Ehlers betrug der Vorsprung sechs Treffer und das Spiel war entschieden. Der Endstand lautete 29:24.

TSG A-H Bielefeld - Eintracht Hildesheim 24:29 (13:12)

TSG A-H Bielefeld: Bastian Räber, Dennis Doden; Nerdin Vunic (4), Jannis Heidemann (1), Jacob Broyer (2), Simon Vormbrock, Alexander Engelhardt (2), Nils Strathmeier (3), Malik St. Claire, Jan Pretzewofsky (4/1), Dominik Waldhof (1), Alexej Demerza (6), Jannik Ullmann, René Mihaljevic (1), Rene Plaß



Eintracht Hildesheim: Jan Jochens, Leon Krka; Tobias Myrbakk, Florian Most, Petar Juric, Philipp Wäger (3), Renè Gruszka (3), Jakub Tonar (5), Hendrik Hanemann (5), Benas Butkus, Lukas Quedenbaum (1), Tjark Jonas, Lothar von Hermanni (7/1), Moritz Schade, Matteo Ehlers (5), Florian Billepp



Zuschauer: 900

Schiedsrichter: Simon Michel und Dominik Rose

Strafminuten: 6 / 4