Eintracht Frankfurt: Zwischen Frust und Fortschritt

Ein bisschen ärgerte man sich bei der Eintracht ob des Unentschiedens beim SC Freiburg. Doch vor allem Kapitän Kevin Trapp wehrte sich gegen die Tendenz, alles schlecht zu reden.

Erlebte ein wildes Spiel in Freiburg: Kevin Trapp. IMAGO/Jan Huebner

Die Nachspielzeit passte zum Spiel: Weil auch das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg mehrfach wegen Fan-Protesten unterbrochen werden musste, gab es am Ende zehn Minuten obendrauf. Kurz zuvor hatte Michael Gregoritsch den 3:3-Ausgleich erzielt, anschließend hatten beide Mannschaften Großchancen auf den Siegtreffer. Gelingen sollte er keinem mehr.

"Für die Zuschauer war es ein wahnsinnig interessantes Fußballspiel, für uns Trainer war es sehr anstrengend", sagte Dino Toppmöller nach dem Spiel bei DAZN. Mit dem, was er davor gesehen hatte, war der Frankfurter Trainer über weite Strecken zufrieden. "Wir haben phasenweise ein richtig gutes Auswärtsspiel mit viel Spielkontrolle gemacht. Unsere Tore waren alle sehr gut herausgespielt. Wir nehmen viele positive Dinge mit."

Toppmöller lobt den Teamspirit

Genau das - mehr Kontrolle im eigenen Spiel zu haben - habe er seiner Mannschaft vor der Partie aufgetragen. Über seine Gefühlswelt sagte Toppmöller: "Auf der einen Seite Ärger, dass wir nicht gewonnen haben, auf der anderen Seite Stolz, weil die Mannschaft heute von der ersten bis zur letzten Minute einen tollen Teamspirit an den Tag gelegt hat."

Dieses Frankfurter Dilemma nach dreimaliger Führung und dreifach kassiertem Ausgleich teilte der Trainer mit seinem Kapitän. "Am Ende ist es sehr schade, weil wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben", sagte Kevin Trapp. Generelle Kritik an seiner Mannschaft verbot er sich jedoch.

Trapp holt zum Rundumschlag aus

"Wir haben die letzten Wochen viel einstecken müssen, auch zu Recht, weil wir nicht die Leistung auf den Platz gebracht haben, die wir auch von uns selbst erwarten", gestand er zunächst, schob jedoch in einem längeren Monolog hinterher: "Wir haben seit Sommer 18 neue Spieler, wir haben im Winter wieder vier neue Spieler dazubekommen. Wir haben ein neues Trainerteam. Ich weiß nicht, wann es bei Eintracht Frankfurt zuletzt so war, dass wir so viele neue Spieler haben. Wir haben Spieler bekommen, die sehr lange nicht gespielt haben, die müssen sich auch erst wieder einfinden, von daher kann das nicht immer alles funktionieren."

Wir haben immer noch die Chance, eine sehr gute Saison zu spielen. Kevin Trapp

Trapp weiter: "Wir stehen immer noch auf Platz sechs, wir haben - auch wenn das gefühlt keine gute Saison ist - die Chance, am Donnerstag ins Achtelfinale der Conference League einzuziehen. Natürlich waren die letzten Ergebnisse nicht so, aber die waren gegen dieselben Mannschaften in den letzten Jahren genauso schlecht. Von daher hat sich da leider nichts geändert, aber wir haben immer noch die Chance, eine sehr gute Saison zu spielen."

Kalajdzic ist "auf dem Weg ins Krankenhaus"

Durch das Remis konnte die Eintracht mit Freiburg zumindest einen direkten Konkurrenten um die internationalen Plätze auf Distanz halten. Den sechsten Platz nimmt Frankfurt im Moment ein, auf den fünften sind es bereits sieben Punkte Rückstand. Schaut die Eintracht überhaupt noch nach oben? "Wer die Tabelle lesen kann, weiß, welche Mannschaften vor uns stehen. Das kann sich jeder selbst beantworten."

Sorgen machen sich die Frankfurter um Sasa Kalajdzic. Der Stürmer verletzte sich gegen Freiburg ohne gegnerische Einwirkung und musste früh ausgewechselt werden. In der zweiten Hälfte kehrte er mit Krücken auf die Frankfurter Bank zurück. Toppmöller gab nach der Partie ein erstes Update und erklärte, dass Kalajdzic auf dem Weg ins Krankenhaus sei: "Da müssen wir mal schauen, was dabei herumkommt."