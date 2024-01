Eintracht Frankfurt will ÖFB-Teamstürmer Kalajdzic holen

In Ermangelung an Einsatzzeiten bei den Wolverhampton Wanderers könnte sich für ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic bei Eintracht Frankfurt eine Alternative ergeben.

Eintracht Frankfurt hat am Neujahrstag mit Donny van de Beek die erste Verpflichtung für die Saisonfortsetzung in der deutschen Bundesliga präsentiert. Der 26-jährige Mittelfeldspieler kommt vom englischen Premier-League-Klub Manchester United auf Leihbasis.

Die Eintracht arbeitet darüber hinaus an weiteren Transfers, der 26-jährige ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic soll von den Wolverhampton Wanderers geholt werden. Der Wiener ist in der laufenden PL-Saison bisher zu elf Einsätzen gekommen, stand dabei allerdings nur einmal in der Startelf. Meist muss sich der Zwei-Meter-Mann mit Kurzauftritten begnügen.