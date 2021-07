Eintracht Frankfurt verlängert vorzeitig mit "Baumeister" Arnautis

Niko Arnautis bleibt langfristig der Cheftrainer der Frankfurter Frauenmannschaft. Wie die Eintracht am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 41-Jährigen vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert.

Bis 2024 konnte Arnautis damit an die Eintracht gebunden werden. Der Chefcoach ist seit 2017 bei der Frauenmannschaft (zunächst beim 1. FFC Frankfurt, nach der Fusion dann bei der Eintracht) an der Seitenlinie verantwortlich und somit der dienstälteste Trainer in der Flyeralarm Frauen-Bundesliga. Zuvor trainierte er unter anderem bereits die U 17 des FFC. In der vergangenen Saison erreichten Arnautis und sein Team das DFB-Pokal-Finale (0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg).

"Niko ist der Baumeister unserer aktuellen Mannschaft", wird Sportdirektor Siegfried Dietrich in der Eintracht-Meldung zitiert. "Mit ihm haben wir im Zuge unserer schon weit vor der Fusion festgelegten sportlichen Ausrichtung und Philosophie viel erreicht und wollen natürlich nun auch die nächsten Schritte unseres Frauenprofiteams gemeinsam gehen."

Auch Arnautis äußerte sich demnach zufrieden: "Als waschechter Frankfurter Bub ist es kein Geheimnis, dass die Eintracht von klein auf eine Herzensangelegenheit für mich ist. Ich möchte meinen Teil dazu beizutragen, den Standort Frauenfußball in Frankfurt weiterzuentwickeln und zu stärken."