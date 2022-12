Eintracht Frankfurt und die 4,57 Millionen Euro extra

Internationaler Erfolg bedeutet nicht nur Prämien der UEFA, sondern auch mehr Geld aus den Medienrechten der Bundesliga. Doch wieviel genau bringen ein Sieg oder ein Remis in Champions, Europa oder Conference League?

Das Verhältnis lässt sich relativ gut am Beispiel Eintracht Frankfurt aufschlüsseln. 60 Millionen Euro haben die Hessen an UEFA- und Zuschauereinnahmen mit dem sensationellen Europa-League-Erfolg in diesem Jahr verdient. Die 15,64 Millionen Euro Startgeld in der Champions League 2022/23, für die sie sich durch den Triumph von Sevilla erst qualifiziert haben, sowie die Super-Cup-Prämie sind hier bereits inkludiert. Aus der Vermarktung der internationalen Medienrechte der Deutschen Fußball-Liga (DFL) kommen in der laufenden Saison noch einmal 4,57 Millionen Euro obendrauf für den Siegeszug durch Europa.

Internationale Erfolge honoriert der DFL-Verteilerschlüssel über die Ausschüttung der Erlöse aus den internationalen Medienrechten in einer Fünfjahres-Wertung. Diese betrachtet das Abschneiden im Europapokal in den abgelaufenen fünf Spielzeiten mittels einer Punktewertung. Ein Remis bringt einen Zähler, ein Sieg zwei - unabhängig von Champions, Europa oder Conference League. In der K.o.-Phase wird das Ergebnis vor einem Elfmeterschießen bewertet. Ein Punkt in der internationalen Fünfjahres-Wertung bedeutet 228.705,88 Euro für den jeweiligen Klub. So viel also bringt ein Remis im Europapokal, ein Sieg bedeutet demnach 457.411,76 Euro.

Der FC Bayern liegt klar vorne

Klar vorne liegt der FC Bayern mit 84 Punkten und folglich 19,21 Millionen Euro, gefolgt von RB Leipzig (52/11,89 Mio.) und der Eintracht (51/11,66 Mio.), der für ihre "Sieger-Saison" 20 Punkte gutgeschrieben worden waren, was 4,57 Millionen Euro gleichkommt. Hinter den Frankfurtern rangieren Borussia Dortmund (43/9,83 Mio.), Bayer Leverkusen (42/9,61 Mio.), die TSG Hoffenheim (19/4,35 Mio.), der VfL Wolfsburg (16/3,66 Mio.), Borussia Mönchengladbach (12/2,74 Mio.), Schalke 04 (8/1,83 Mio.), der 1. FC Union (5/1,14 Mio.) sowie der 1.FC Köln und Hertha BSC (beide 4/914.824 Euro).

Neben den Zahlungen aus der Fünfjahres-Wertung erhalten alle 18 Bundesligisten einen Sockelbetrag von 3,024 Millionen Euro aus der internationalen Vermarktung, unabhängig davon, ob sie in der jüngeren Vergangenheit europäisch gespielt haben oder nicht. Zudem fließt über die Zehnjahres-Wertung eine Prämie von 364.500 Euro pro Gruppenphasenteilnahme in einem europäischen Wettbewerb im vergangenen Jahrzehnt. Hier kassierten die Münchner und der BVB das Maximum (3,645 Mio.) vor Leverkusen (3,28 Mio.), Gladbach und Schalke (beide 2,187 Mio.).