Eintracht Frankfurt schließt Partnerschaft mit Adidas ab

Eintracht Frankfurt wird künftig von Adidas ausgestattet. Der Bundesligist vermeldete eine Partnerschaft mit dem Sportartikelhersteller ab der Saison 2025/26.

Eintracht Frankfurt wechselt den Ausrüster: Der hessische Bundesligist gab am Montag bekannt, ab der Saison 2025/26 eine "tiefgehende und weitreichende Partnerschaft" mit Adidas einzugehen. Der Vertrag zwischen der Frankfurter Eintracht und dem Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach belaufe sich demnach zunächst auf fünf Jahre.

Adidas war bereits zwischen 1974 und 1978 sowie von 1980 bis 1987 Ausrüster für die Frankfurter Eintracht. Seit der Saison 2014/15 stattete der amerikanische Sportartikelhersteller Nike die Hessen aus. In der anstehenden Saison 2024/25 wird das auch noch so bleiben: Der Bundesligist werde "mit dem bisherigen Ausrüster Nike in Verbindung mit 11teamsports kooperieren", wie es in der Vereinsmitteilung heißt.

Hellmann: "Ein weiterer Schritt zur Stärkung unserer nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit"

Der anschließende und ab dem 1. Juli 2025 gültige Wechsel zu Adidas betrifft die Männer- und Frauenmannschaften im Profi- und im Nachwuchsbereich der Eintracht und die im Eintracht Frankfurt e.V. tätigen Sportler. Axel Hellmann, der Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG., sprach von einem "weiteren Schritt zur Stärkung unserer nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit" durch die Partnerschaft mit Adidas. "Die Gespräche waren geprägt von der Überzeugung, dass sich unser Klub in allen sportlichen Bereichen weiter stark entwickeln wird. Eintracht Frankfurt bringt schließlich als größter Mehrspartensportverein mit einer professionellen Fußballmannschaft die gesamte Breite des Sports mit in die Partnerschaft ein."

Marina Moguš, die Geschäftsführerin von Adidas in Zentraleuropa, sprach von einem "neuen Kapitel im Frankfurter Sport". In der abgelaufenen Saison hatte Adidas mit dem FC Bayern und Union Berlin zwei Bundesligisten in seinem Portfolio.