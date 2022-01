Eintracht Frankfurt schließt das Kapitel Younes

Das Kapitel Amin Younes bei Eintracht Frankfurt wird endgültig geschlossen. Wie die SGE mitteilte, endet die Ausleihe des Mittelfeldspielers vorzeitig.

Die Hessen hatten Younes von der SSC Neapel für zwei Jahre ausgeliehen, ursprünglich also bis Sommer 2022, nun aber endet die Ausleihe vorzeitig. Nach Angaben der Eintracht erfolgte eine einvernehmliche Einigung zwischen allen drei Parteien (Younes, Frankfurt, Neapel). In der vergangenen Saison war Younes 26-mal in der Bundesliga (kicker-Notenschnitt: 3,0) und einmal im DFB-Pokal für die SGE zum Einsatz gekommen, doch abseits des Platzes kam es zu einem Zerwürfnis zwischen Klub und Spieler, der mehr Gehalt forderte und stattdessen die Freigabe erhielt.

Sportlich setzte Trainer Oliver Glasner in der laufenden Runde nicht mehr auf den Kreativen, der im Sommer mit Al-Shabab Riad (Saudi-Arabien) in Verbindung gebracht worden war. Ein Wechsel zerschlug sich aber. Jetzt steht er dennoch vor einem Wechsel auf die arabische Halbinsel, nicht aber zu Al-Shabab, vielmehr zieht es ihn zu Al-Ettifaq - eine offizielle Bestätigung des Transfers steht jedoch aus.

"Seit vergangenem Herbst haben alle Beteiligten an einer gemeinsamen Lösung für die Situation gearbeitet - und nun eine Einigung erzielt, die für alle Seiten zufriedenstellend ist: Für den Spieler, Neapel und nicht zuletzt Eintracht Frankfurt", wird Sportvorstand Markus Krösche in einer Vereinsmitteilung zitiert.