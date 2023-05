Eintracht Frankfurt krallt sich Oberliga-Tormaschine Futkeu

Die U 21 von Eintracht Frankfurt hat beste Chancen, kommende Saison in der Regionalliga zu spielen. Am Montag haben die Jungadler mit Noel Futkeu von Schwarz-Weiß Essen einen Stürmer präsentiert, der in dieser Spielklasse mutmaßlich auch gut zurechtkommen wird.

Stand 1. Mai hat die U 21 von Eintracht Frankfurt in dieser Saison exakt 100 Tore in der Hessenliga geschossen. Eigentlich, so könnte man voreilig meinen, haben die Jungadler keine Verstärkung für die Offensive nötig. Doch die Verantwortlichen in der Mainmetropole sehen das anders und haben am Montag die Verpflichtung von Noel Futkeu verkündet, der einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieben hat.

Den 20-Jährigen haben die Talentspäher der SGE in der Oberliga Niederrhein beim ETB Schwarz-Weiß Essen entdeckt, für den er bislang die formidable Torquote von 30 Treffern in 32 Spielen aufweist. "Mit Noel Futkeu konnten wir einen der herausragenden Oberliga-Angreifer für uns gewinnen, der von zahlreichen Klubs umworben wurde", sagt Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Eintracht.

Futkeu, der für den 1. FC Köln II und Rot-Weiss Essen schon in der Regionalliga auflief, wird kommende Saison mit der Eintracht-Reserve höchstwahrscheinlich auch viertklassig spielen. Richter sieht das entsprechende Potenzial vorhanden: "In unserer U 21 bekommt er die perfekte Plattform, um sich in den kommenden Jahren bestmöglich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wird er der Mannschaft mit seinen fußballerischen Fähigkeiten weiterhelfen." Auch charakterlich wird das Sturmtalent nach Richters Meinung gut nach Frankfurt passen: "Wir sind uns sicher, dass Noel für uns nicht nur sportlich, sondern durch seine aufgeweckte, positive und selbstbewusste Art auch menschlich eine absolute Bereicherung sein wird."