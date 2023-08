Ohne Randal Kolo Muani geht Eintracht Frankfurt ins Play-off-Rückspiel gegen Levski Sofia. Dennoch bestimmt der Stürmer die aktuellen Themen rund um das Spiel. Trainer Dino Toppmöller verordnete sich einen Maulkorb.

Eine Eintracht-Pressekonferenz wenige Stunden nach der Streikankündigung von Randal Kolo Muani? Konnte natürlich nicht ohne Frage zum wechselwilligen Top-Stürmer ablaufen. "Eintracht Frankfurt ist immer größer als ein einzelner Spieler. Jesper (Lindström, Anm. d. Red.) ist weg, Kolo wird nicht spielen", sagte Trainer Dino Toppmöller. "Wir jammern nicht, sondern nehmen die Herausforderung an."

Er sehe eine Chance für "uns als Gruppe", um sich gegen Widerstände zu wehren und daran zu wachsen. Aber der 42-Jährige gab in dem Zusammenhang auch zu: "Wenn ich alles sagen würde, was ich denke und fühle, wäre das nicht ganz so gut."

Für das ausverkaufte Rückspiel in der Conference-League-Qualifikation gegen Levski Sofia (Donnerstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Konzentration gefragt. Die Ausgangslage ist nach dem 1:1 vor einer Woche schließlich nicht unbedingt komfortabel.

Beide Teams werden mit Trauerflor auflaufen, weil nach dem Hinspiel auf dem Weg vom Stadion nach Hause vier Fans von Levski bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren. "Wir haben uns das Spiel noch mehrfach angeschaut", berichtete Toppmöller, dem auch dabei wieder bei den Bulgaren die "gute individuelle Qualität über die Flügelpositionen" aufgefallen sei.

Startelfgarantie für Marmoush, Hoffnung für Ngankam

Sein Team müsse fußballerisch besser auftreten, forderte er. Doch die Leistungen müsse man "aus Fairnessgründen realistisch einschätzen". Schließlich habe ein großer Umbruch stattgefunden. Dabei bestätigte der Trainer, dass die Eintracht noch einen Linksverteidiger verpflichten wolle. Christopher Lenz hatte den Verein am Morgen Richtung Leipzig verlassen.

In Abwesenheit von Kolo Muani und Lindström eröffnen sich Startelfchancen für andere. "Bei Omar Marmoush ist klar, dass er auf jeden Fall anfangen wird", legte Toppmöller offen. "Jessic Ngankam ist auf jeden Fall auch eine Option. Es kommt immer drauf an: Spielen wir mit einem oder zwei Stürmern?"

Noch nicht dabei sein wird Neuzugang Fares Chaibi, den die Hessen erst am Mittwochvormittag präsentiert hatten. "Er kann auf der Achter- oder Zehnerposition spielen, weil er sich extrem gut zwischen den Linien bewegt, einen sehr guten Abschluss hat. Aber auch im 4-3-3 am Flügel", beschrieb Toppmöller die Einsatzgebiete des 20-Jährigen. "Die Frage ist natürlich, wie schnell das alles geht. Er ist ein junger Kerl, der noch kein Wort Deutsch spricht. Also gestehen wir ihm eine gewisse Eingewöhnungszeit zu, so wie damals bei Daichi Kamada und Lindström."

Mit einem Sieg können wir dieses Kolo-Thema vielleicht vergessen. Makoto Hasebe

Auf der Außenbahn ist Eric Junior Dina Ebimbe erneut eine Option, obwohl er grundsätzlich im Zentrum eingeplant werden soll. "Man hat gegen Darmstadt gut gesehen, dass er uns extrem viel Power über den rechten Flügel gegeben hat", lobte Toppmöller, "gegen Mainz bereitet er das Tor überragend vor. Er ist eine absolut ernstzunehmende Option auf dieser Position".

Auch auf Makoto Hasebe wartet womöglich eine andere Aufgabe als zuletzt gewohnt. "Makoto sehe ich als Top-Aufbauspieler, der in meinen Überlegungen in dieser Saison auch auf der Sechs spielen kann", berichtete der Coach der Frankfurter. Schließlich ist dort der zuletzt angeschlagene Kapitän Sebastian Rode in den Play-offs nicht spielberechtigt.

"Wir nehmen Sofia sehr ernst", sagt Hasebe selbst. "Aber wir wollen unbedingt die Europareise fortsetzen. Und mit einem Sieg können wir dieses Kolo-Thema vielleicht vergessen." Dabei grinste der Japaner. Er wusste genau, dass sein Wunsch nicht erhört werden wird.