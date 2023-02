Eintracht Frankfurt ist an Geiger dran

Nach kicker-Informationen zeigt Eintracht Frankfurt großes Interesse an Mittelfeldspieler Dennis Geiger, dessen Vertrag bei der TSG Hoffenheim im Sommer ausläuft. Aber auch andere.

Bereits seit 2009 spielt Dennis Geiger für die TSG Hoffenheim. Das Eigengewächs aus der Region ist das Paradebeispiel für den Hoffenheimer Weg. Ist im Sommer nach dann 14 Jahren die Zeit für einen Tapetenwechsel gekommen? Zumindest besteht erhöhtes Interesse auf dem Markt für den defensiven Mittelfeldspieler. Kein Wunder, denn der Vertrag des 24-Jährigen bei der TSG läuft in diesem Sommer aus, Geiger ist nach Lage der Dinge ablösefrei zu haben.

Nach kicker-Informationen haben gleich mehrere Klubs ihr Interesse hinterlegt. Vor allem Eintracht Frankfurt soll sich demnach um den früheren U-21-Nationalspieler bemühen. Bei den Hessen dürfte sich im Sommer eine gewisse Vakanz in der Mittelfeldzentrale ergeben. Sebastian Rode wird nicht jünger, die Einsatzzeiten des Routiniers nicht länger. Dazu läuft der Vertrag von Daichi Kamada aus, auch die Zukunft von Djibril Sow ist ein Jahr vor Vertragesende ungewiss. Zudem lockt Frankfurt mit einiger Wahrscheinlichkeit mit einem internationalen Wettbewerb.

Aber auch andere Bundesligisten haben ihr Interesse hinterlegt, zudem Klubs aus dem Ausland. Dazu gehören dem Vernehmen nach Benfica Lissabon aus Portugal - um Trainer Roger Schmidt - und schon länger der FC Everton aus England.

In der vergangenen Saison verlängerte Geiger frühzeitig

Allerdings scheint auch eine erneute Vertragsverlängerung bei der TSG nicht ausgeschlossen. "Wir sind in Gesprächen. Ich fühle mich in Hoffenheim extrem wohl, das brauche ich nicht alle zwei Wochen zu wiederholen. Jeder, der hier enger mit mir zusammenarbeitet, weiß, mit wie viel Freude ich bei der Sache bin, wie viel Spaß mir das macht mit der Mannschaft und dem Staff. Mehr brauche ich nicht zu sagen", hatte Geiger bereits im Dezember in einem kicker-Interview versichert, "ich habe da keinen Stress, und ich glaube, unser Manager Alexander Rosen auch nicht. Wir hatten gute Gespräche."

Doch eine Vertragsverlängerung blieb bislang aus. In der Tat beherrschten den Klub seit Beginn des Jahres andere Themen wie die Aufrüstung des Kaders mit den Verstärkungen Kasper Dolberg, John Anthony Brooks und Thomas Delaney; zuletzt spitzte sich die sportliche Krise zu und gipfelte im nun vollzogenen Trainerwechsel von André Breitenreiter zu Pellegrino Matarazzo.

Auch in die Saison 2021/22 war Geiger mit einem auslaufenden Vertrag gegangen, hatte den Kontrakt dann aber bereits im September verlängert, allerdings nur für eine weitere Spielzeit bis Sommer 2023.