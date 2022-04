Eintracht erobert Rang zwei - Osnabrück jubelt im Verfolger-Duell - Havelse abgestiegen

Am 34. Spieltag der 3. Liga hat Eintracht Braunschweig mindestens für eine Nacht Rang zwei übernommen. Im Verfolger-Duell setzte sich der VfL Osnabrück beim TSV 1860 München durch. Der MSV Duisburg landete einen Befreiungsschlag im Keller.

Eintracht Braunschweig hat mindestens bis Sonntag den zweiten Rang übernommen und den 1. FC Kaiserslautern vor dem Derby gegen Saarbrücken unter Druck gesetzt. In einem zunächst lange zähen Spiel ging der BTSV durch einen Gäste-Patzer im Spielaufbau, den Henning eiskalt bestrafte (54.), in Führung. In der Folge machten aber die Gäste großen Druck und kamen zu guten Chancen - brachten den Ball aber nicht im Tor unter. Während die Gastgeber von Liga zwei träumen dürfen, ist der FWK dem Absturz in die Viertklassigkeit wieder einen Schritt nähergekommen.

Im Duell der Verfolger des Spitzentrios trug der VfL Osnabrück einen umkämpften Sieg davon. Die Lila-Weißen verspielten zunächst eine Zwei-Tore-Führung (Heider, Opoku). Tallig brachte die Löwen noch vor der Pause ran (41.), Bär glich im zweiten Durchgang aus (59.). In der Schlussphase sorgte Osnabrücks Kunze aber für den 3:2-Endstand, durch den Osnabrück zumindest in Kontakt zum Relegationsplatz bleibt. Die Giesinger Hoffnungen auf den Aufstieg erhielten hingegen einen herben Dämpfer.

Duisburg verschafft sich weitere Luft - HFC-Trainer Meyer sieht Gelb-Rot

Im Tabellenkeller landete der MSV Duisburg derweil einen weiteren Befreiungsschlag. Die Zebras bezwangen Viktoria Berlin durch ein Pusch-Tor (55.) und vergrößerten das Polster zur Abstiegszone damit mindestens bis morgen auf acht Zähler. Ähnliches hat der Hallesche FC nicht geschafft, die Saalestädter kamen nicht über ein 1:1 gegen das abgeschlagene Schlusslicht Havelse hinaus. In der Nachspielzeit sah HFC-Trainer André Meyer wegen Reklamierens außerdem die Gelb-Rote Karte. Halles Sechs-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze könnte Sonntag noch auf drei schrumpften, sollte Verl gegen Magdeburg siegen.

Der TSV Havelse hingegegen steht nach nur einer Saison nun auch rechnerisch als zweiter Absteiger (neben Türkgücü) fest. Vor dem Spieltag hatte der Drittliga-Debütant ohnehin nur noch theoretische Chancen gehabt und das Ziel verkündet, sich anständig aus der Liga verabschieden zu wollen. Nun bleiben dafür noch vier Partien.

Außerdem am Samstag: Meppen wartet auch im zehnten Spiel in Folge auf einen Sieg, gegen Borussia Dortmund II reichte Hemleins Treffer nicht, Njinmah glich nach der Pause aus. Zwickau schlug außerdem den SV Wehen Wiesbaden durch ein Tor von Starke (90.) 2:1 und dürfte damit den letzten Schritt zum Klassenerhalt gemacht haben (13 Punkte Vorsprung).

Südwest-Derby vor ausverkauftem Haus in Kaiserslautern

Halle, Duisburg und die Viktoria fest im Blick hat der SC Verl, der den Anschluss zum rettenden Ufer (derzeit vier Punkte) zu verlieren droht. Um den Abstand zu verkürzen, bedarf es Punkte, doch das wird am Sonntag (13 Uhr), kein leichtes Unterfangen: Spitzenreiter Magdeburg ist zu Gast und abhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz könnte der FCM das Etappenziel "Relegationsteilnahme" schon fest verbuchen.

Später am Sonntag (14 Uhr) kommt es zum Südwest-Kracher zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Saarbrücken. Das Pfalz-Saar-Derby bringt jede Menge Brisanz mit sich, es geht um entscheidende Punkte im Aufstiegsrennen. Lautern geht als Zweiter in den Spieltag, der FCS ist neun Punkte entfernt und Fünfter. Gestichelt wurde schon vorab aus dem Saarbrücker Lager (Zeitz: "Vorne macht Lautern aus Scheiße Gold"). Beim FCK gibt man sich betont gelassen (Antwerpen: "Aussagen wie die von Manuel Zeitz bewerten wir nicht, das ist Sache des Gegners"), freut sich auf das ausverkaufte Fritz-Walter-Stadion, bangt aber unter anderem um die angeschlagenen Zuck, Wunderlich und Ritter. Randnotiz: Das Spiel könnte das Drittliga-Duell mit den zweitmeisten Zuschauern in der gesamten Geschichte werden (nur Düsseldorfs Rückkehr in die 2. Bundesliga im Jahre 2009 sahen mit 50.095 Zuschauern noch mehr Fans).

Am Montag (19 Uhr) ist mit Waldhof Mannheim schließlich ein weiterer Südwest-Klub gefordert. Die Kurpfälzer empfangen den SC Freiburg II, brauchen aber unbedingt einen Sieg, um mindestens den Relegationsplatz (acht Punkte Rückstand) noch im Blick behalten zu können.