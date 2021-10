Eintracht brennt aufs "Highlightspiel" - Gallais klares Ziel

Verfolgerduell in der Frauen-Bundesliga: Die ungeschlagene Eintracht aus Frankfurt freut sich auf das "Highlightspiel" in Sinsheim, das die Hoffenheimerinnen unbedingt auf ihre Seite ziehen wollen.

Während die Eintracht seit Saisonbeginn im Gleichschritt mit den beiden Topfavoriten FC Bayern und VfL Wolfsburg marschiert (drei Siege aus drei Spielen), hat Hoffenheim jüngst gegen die SGS Essen erstmals Punkte liegen lassen (0:0). Die dritte Runde des DFB-Pokals erreichten beide Teams am vergangenen Wochenende ohne Probleme, die TSG muss sich in dieser Saison allerdings der Dreifachbelastung aus Liga, Pokal und Champions League stellen. Im internationalen Wettbewerb sind die Hoffenheimerinnen bereits seit Mitte August im Einsatz, acht Pflichtspiele haben sich dabei schon angehäuft.

Von den vier Duellen, die es bislang gab, konnte die Eintracht keines für sich entscheiden (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen). Der letzte Sieg liegt zweieinhalb Jahre zurück, damals gewannen die Frankfurterinnen noch im Trikot des 1. FFC mit 1:0. In der Sommervorbereitung gab es das letzte Aufeinandertreffen, Hoffenheim siegte 2:1.

Für Frankfurts Trainer Niko Arnautis ist diese Partie aber längst vergessen: "Wichtig ist es jetzt, in Hoffenheim unsere positive Entwicklung fortzusetzen. Denn das wird ein Highlightspiel - wir alle können uns auf eine hochklassige und attraktive Partie freuen. Beide Teams denken offensiv und spielen attraktiv nach vorne. Wir wollen unsere tolle Form weiter bestätigen und uns nicht verstecken. Mit viel Vorfreude und auch der richtigen Mischung aus Selbstbewusstsein und Demut reisen wir an, um etwas Zählbares mitzunehmen."

Anyomi zurück im Training

Auf der Gegenseite peilt Trainer Gabor Gallai ebenso den nächsten Saisonsieg an, zumal ein Dreier bei der Generalprobe vor dem ersten Champions-League-Gruppenspiel am kommenden Mittwoch gegen den dänischen Meister HB Köge für zusätzliches Selbstvertrauen sorgen würde. "Für beide Mannschaften kann das Spiel schon richtungsweisend sein. Wir haben in Essen Punkte liegengelassen und wollen nun vor heimischer Kulisse gegen einen direkten Konkurrenten natürlich einen Sieg einfahren. Das wird sicherlich schwer, aber das Ziel ist, in der Tabelle an der Eintracht vorbeiziehen", kündigt Gallai an.

Während Hoffenheim am Samstag auf die langzeitverletzten Isabella Hartig und Paulina Krumbiegel verzichten muss, fehlen bei Frankfurt Geraldine Reuteler, Tanja Pawollek und Lea Schneider jeweils mit Kreuzbandrissen. Dagegen ist Nicole Anyomi wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.