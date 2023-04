Eintracht bestätigt ablösefreien Kamada-Abgang

Eintracht Frankfurt muss in der neuen Saison wie erwartet ohne Daichi Kamada planen. Das machte am Dienstag auch der Klub offiziell.

Wie groß der Umbruch bei Eintracht Frankfurt im Sommer ausfallen wird, ist noch offen. Seit Dienstag ist jedoch amtlich, was längst durchgesickert war: Daichi Kamada wird in der neuen Saison nicht mehr das Trikot der SGE tragen. Wie der Bundesligist bekanntgab, wird der 26 Jahre alte japanische Nationalspieler seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Klub am Saisonende verlassen.

"Daichi Kamada hat sich in den vergangenen Jahren bei Eintracht Frankfurt zu einem sehr guten Bundesligaspieler entwickelt und hatte seinen Anteil an der sportlichen Entwicklung des Klubs - mit dem Höhepunkt des Europa-League-Siegs im vergangenen Jahr. Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher", wird Sportvorstand Markus Krösche in der Mitteilung zitiert. "Wir bedanken uns für seinen Einsatz für die Eintracht und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."

Wohin es Kamada nach sechs Jahren in Frankfurt zieht, ist noch ungewiss. Der Offensivspieler war im Sommer 2017 von Sagan Tosu zur Eintracht gewechselt und in der Saison 2018/19 zeitweise an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden ausgehliehen gewesen, woraufhin ihm auch in der Bundesliga der Durchbruch gelungen war.

Auch Ndicka wird die Eintracht ablösefrei verlieren

Insgesamt kommt Kamada bislang auf 18 Tore und 30 Vorlagen in 120 Bundesliga-Einsätzen bei einem kicker-Notenschnitt von 3,62. In der Europa League lief er 23-mal (elf Tore, drei Vorlagen; Notenschnitt 3,05), in der Champions League achtmal auf (3/0; 3,19). Neben der Europa League gewann er mit der SGE auch den DFB-Pokal 2018. In der laufenden Bundesliga-Rückrunde läuft er aber wie viele seiner Teamkollegen seiner Form hinterher.

Dass Kamada die Eintracht ablösefrei verlässt, ist aus wirtschaftlicher Sicht schmerzhaft für Krösche & Co. Zumal längst ein offenes Geheimnis ist, dass es ihr auch bei Innenverteidiger Evan Ndicka (23) so ergehen wird, dessen Vertrag ebenfalls am 30. Juni endet.