Eintracht Bamberg nutzt Vilzings Patzer - Ansbach verzockt sich fast

Der ATSV Erlangen hatte schon am Freitagabend unter anderem mit einer eindrucksvollen ersten Hälfte vorgelegt. Am Samstag folgten dann die anderen Teams aus den Top sechs und holten Siege. Bis auf die DJK Vilzing, die nach der Heimniederlage gegen den TSV Großbardorf Platz zwei an den FC Eintracht Bamberg 2010 verliert.

ATSV Erlangen - ASV Cham 5:1 (5:0)

Mit Superlativen sollte man auch im Fußball immer ein wenig vorsichtig sein. Doch was die Elf von Fabian Adelmann zum Rückrundenauftakt am Freitag in Hälfte eins ablieferte, hatte schon etwas von großem Sport. Und für den ASV Cham lieferten die ersten 45 Minuten die bittere Erkenntnis, dass selbst der Weg zum Minimalziel "Relegationsplätze" noch sehr weit ist. Die Entscheidung im Süden der Universitätsstadt war eigentlich schon nach etwas mehr als 20 Minuten gefallen. Die Hausherren suchten sofort den Weg vor das Tor des Gegners. Auch wenn als Türöffner ein Strafstoßtreffer von Christopher Kracun dienen musste, am deutlichen Spielverlauf gab es da überhaupt nichts zu rütteln. In nahezu allen Belangen waren die Gäste gegen die Erlanger stets nur zweiter Sieger. Nico Geyer nur zwei Minuten später und Moritz Fischer nach 23 Minuten hatten die Weichen unmissverständlich auf Heimsieg für den ATSV gestellt. Und bis zur Pause rauschte der ATSV weiter durch die Chamer Abwehr, wie ein ICE durch einen kleinen Regionalbahnhof. Zu stoppen waren die Hausherren bis zur Pause weiterhin nicht. Glück für das Schlusslicht, dass es dann tatsächlich nur noch zweimal hinter ihnen einschlug. Erneut Nico Geyer (37.) und Sebastian Marx (39.) machten die Ambitionen der Hausherren deutlich, dass man die Scharte der jüngsten 0:1-Heimniederlage gegen Würzburg noch vor dem schweren Auswärtsspiel in Ansbach (kommenden Samstag) ganz schnell wieder auswetzen wollte.

Erst nach dem Wechsel schaltete die Adelmann-Elf dann ein klein wenig zurück, wohl auch, um sich für die kommende Aufgabe beim Spitzenreiter zu schonen. Vielleicht aber auch, um die eine oder andere Option von der Bank zu testen. In Gefahr gerieten sie in dieser zweiten Halbzeit ohnehin nicht mehr. Die Gäste blieben weiterhin zu harmlos. Erst kurz vor dem Ende konnte Johannes Bierlmeier zumindest noch den Ehrentreffer erzielen.

ASV Neumarkt - SpVgg Bayern Hof 2:0 (1:0)

Nicht nur im mittelfränkischen Fußball ist Stefan Hampl ein durchaus bekannter Name. Der Stürmer, der schon in der Bayernliga für die SpVgg Ansbach oder den SC 04 Schwabach auflief, kann auch auf eine kurze, aber auch bewegte Bundesliga-Karriere blicken. Beim SC Freiburg unter Volker Finke erlebte er beispielsweise in der Saison 1998/99 als Spieler im Kader der Breisgauer live den Last-Minute-Abstieg des 1. FC Nürnberg in die 2. Liga mit. Inzwischen ist Hampl aber auch Vater eines nicht minder begabten Fußballers: Jannis Hampl (19) spielt für jenen Verein, für den Vater Stefan auch als Jugendtrainer tätig ist, und zwar den ASV Neumarkt. Und Sohn Jannis war es auch, der am Samstagnachmittag zum Rückrundenauftakt gegen die SpVgg Bayern Hof einen ganz wichtigen Ball einem Mitspieler auflegte. Es lief die 23. Spielminute, als sich ASV-Kapitän Jonas Marx von rechts kommend in den Hofer Strafraum durchsetzte. Sein Querpass landete schließlich beim mit- und freigelaufenen Hampl, der wiederum für Daniel Haubner ablegte, der das erlösende 1:0 für die Hausherren in einem bis dahin engen und durchaus umkämpften Spiel erzielte.

Doch in der Folgezeit sorgte dieser Treffer noch lange nicht für die nötige Sicherheit. Die Gäste blieben stets gefährlich und verstanden es auch in der Abwehr dem Aufsteiger nicht zu viel Raum zu lassen. Hampl durfte dann aber nach knapp 70 Minuten vom Platz. Für ihn kam der zuletzt geschonte Angreifer Christian Schrödl. Und dieser war es dann auch, der die späte Entscheidung zugunsten des ASV besorgte. Es lief bereits die Nachspielzeit, als der 27-Jährige nach Pass von Christian Bulinger den 2:0-Endstand besorgte.

FC Eintracht Bamberg - FC Sand 6:0 (3:0)

Zuletzt hatten sie immer wieder gut abgeliefert, die Ergebnisse allerdings stimmten am Ende meist nicht. Und auch bei ihrem Gastspiel im benachbarten Bamberg begannen die Gäste aus Sand durchaus gut. Der stärkste Sturm der Liga schien gut unter Kontrolle gebracht zu sein. Dann aber war es einer der Defensiv-Akteure der Hausherren, welcher seiner eigenen Abteilung Attacke Inspiration und das 1:0 bescherte. Nach einem Freistoß stieg der aufgerückte Christopher Kettler am höchsten und traf per Kopf zur Führung für den Tabellendritten. Gespielt waren da 24 Minuten und plötzlich änderte sich im Bamberger Fuchspark wieder alles. Die Sander liefen zwar nicht permanent hinterher, in den entscheidenden Szenen aber fehlte jetzt plötzlich doch der allerletzte Tick. Ein Doppelschlag von Jakob Tranziska innerhalb von vier Minuten bedeutete schon zur Pause die deutliche Führung für die Hausherren. Sehenswert war der Schlenzer zum 3:0 von Tranziska, der mit einer Körpertäuschung zwei Verteidiger ins Leere laufen ließ und mit seinem Abschluss ins rechte Eck dem Sander Torhüter Burkard keinerlei Abwehrmöglichkeit ließ.

Und auch nach der Pause gaben klar die Hausherren den Ton an. Nach knapp einer Stunde hatte der FC Eintracht durch Timo Strohmer (53.) und erneut Tranziska (55.) mit seinem jetzt 19. Saisontor sogar schon auf 5:0 erhöht. Daher gab Trainer Julian Kolbeck sogar einigen seiner wichtigsten Arbeitskräfte auf dem Feld vorzeitig "Feierabend" und wechselte einige neue Optionen ein. In einer nun etwas härter werdenden Begegnung kassierten die Gäste erst noch zwei Ampelkarten und kurz vor dem Ende sogar noch Gegentreffer Nummer sechs. Es lief schon die letzte Minute, als Philipp Hack das halbe Dutzend vollgemacht hatte.

DJK Gebenbach - SpVgg Ansbach 2:3 (0:1)

Am Ende hätten sie sich beinahe doch noch verzockt. Herbstmeister SpVgg Ansbach tat sich vor allem im zweiten Durchgang sichtlich schwer gegen einen Gegner, der vor 385 Zuschauern und auf eigenem Platz mit zuletzt drei Siegen in Folge daherkam. Aber auch die Ansbacher hatten mit zehn Spielen ohne Niederlage eine tolle Serie und immerhin den Titel des Herbstmeisters im Gepäck. Und so traten sie auch auf am Urspringer Weg. Vor allem im ersten Durchgang lagen die Vorteile noch auf Seiten der Mittelfranken, die sich aber erst spät in diesem Durchgang auch in Zahlen ausdrücken sollten. Nach Aluminiumtreffern stand es nach gut einer halben Stunde schon eins zu eins. Ein Kopfball von Ansbachs Bastian Herzner an den Außenpfosten (24.) und der Abschluss von Gebenbachs Nico Becker (31.) waren dabei nicht die einzigen Offensivaktionen in diesem ersten Durchgang. Doch die spielerische Überlegenheit der Gäste zahlte sich gegen den kämpferischen Einsatz der Hausherren dann doch noch aus. Michael Sperr verwertet nach schöner Vorarbeit von Patrick Kroiß zur 1:0-Führung für die "Nullneuner" (35.).

In dieser Szene war der Ausnahmestürmer der Ansbacher noch Vorbereiter. Für das 2:0 kurz nach der Pause war der Ansbacher Torjäger dann praktisch ganz alleine verantwortlich. In unnachahmlicher Manier - und einfach nicht zu stoppen - traf der Angreifer in der 49. Minute für seine Farben. Das allerdings war dann nur der Auftakt zu einer turbulenten Viertelstunde, in der die Hausherren mit einem satten Linksschuss durch Andre Biermeier erst auf 1:2 verkürzten (51.). Doch die Gäste schlugen schnell zurück. Erst traf Niklas Seefried nur das Außennetz, dann konnte DJK-Schlussmann Christoph Lindner einen Torschuss von Kroiß gerade noch zur Ecke abwehren. Diese freilich war die Vorgeschichte zum 3:1 durch Tobias Dietrich (57.). Doch ein neuerlicher satter Schuss von Bastian Freisinger von jenseits der Strafraumlinie saß ebenfalls (65.) und ließ die Hausherren nicht ganz zu unrecht von einem Teilerfolg träumen. Aber eben nur träumen, denn die größte Möglichkeit bot sich dann zwar Julian Ceesay, doch sein Ball wurde noch auf der Linie für den bereits geschlagenen Schlussmann geklärt.

FV 04 Würzburg - DJK Ammerthal 0:3 (0:3)

Es bleibt dabei, der FV 04 Würzburg kann keine zwei Spiele in Folge gewinnen. Den zweifelsohne wichtigen Auswärtssieg in Erlangen hätten die Würzburger gerne gegen die DJK Ammerthal vergoldet, doch dafür zeigte sich der Gast aus der Oberpfalz vor allem in der ersten Halbzeit einfach zu stark. Schon nach vier Spielminuten hatte DJK-Torjäger Lukas Dotzler mit seinem 15. Saisontor die Gästeführung erzielt. Und auch in den folgenden Minuten kamen für die rund 350 Zuschauer wie auch für die Würzburger Trainerbank keine Zweifel an der Stärke der Gäste auf. Mergim Bajrami entzog dem zarten Pflänzchen Hoffnung beim FV 04 dann nach 25 Minuten die Wurzel, mit dem an Raffael Kobrowski verschuldeten Foulelfmeter. Und als Matthias Graf nach 31 Minuten sogar Treffer Nummer drei erzielte, war die Geschichte an der Zellerau fast schon durch.

Würzburg, das die Anfangsphase verschlafen hatte, kam zwar nach dem Wechsel noch einmal besser ins Spiel. In Gefahr brachten sie die stark eingestellten Gäste aber nur selten. Im Gegenteil, beim einen oder anderen Konter hätte es sogar noch schlimmer kommen können.

TSV Karlburg - SV Seligenporten 0:0

In der Schule gelten sie aus Sicht des Lehrkörpers als absolutes "No-Go". Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft dagegen hat es einer sogar in ein Museum geschafft - der Spickzettel. SVS-Trainer Gerd Klaus griff in Karlburg zu Beginn der Schlussphase zu diesem Mittel. Über seinen verlängerten Arm auf dem Platz - Bernd Rosinger - verteilte er an Leon Kettlitz und den zuvor eingewechselten Damyan Opcin neue taktische Anweisungen für das Spiel. Denn just in dieser Phase drohte eine eigentlich über weite Strecken ausgeglichene Partie zu kippen. Die Hausherren hatten nach einer torlosen ersten Hälfte nach einer Stunde dann doch merklich den Druck erhöht und hatten tatsächlich mehr vom Spiel. Einen Konter in der 62. Minute über Sebastian Fries spielten sie dann jedoch schlampig zu Ende. Einige Minuten später verwehrte ihnen der Unparteiische einen aus ihrer Sicht berechtigten Foulelfmeter. Und in der 71. Minute lag der Ball dann sogar doch im Tor der Gäste, doch der vorangegangene Spielzug wies deutliche Spuren von Abseits auf.

Was auf den Zetteln stand, wurde auch hinterher nicht bekannt. Ob sie - wie in manch anderen Fällen - später einmal als Wertanlage für spezielle Auktionen taugen, sei auch einmal dahin gestellt. Allerdings schienen sie zu wirken. Mit Ausnahme eines Volley-Schusses von Jan Wabnitz und einer halben Chance nach schnellem Angriff, waren die Karlburger Möglichkeiten jetzt von eher übersichtlicher Natur. Kurz vor dem Ende hätten die Gäste fast sogar noch einen Lucky-Punch setzen können, doch der Kopfball von Leon Rukiqi war letztlich zu harmlos, und ein Sieg wäre dann auch nicht verdient gewesen. Karlburg blieb damit insgesamt zum achten Mal auf eigenem Platz ungeschlagen, wartet aber noch immer auf den ersten Heimsieg der Saison. "Das Unentschieden geht in der Summe schon in Ordnung", so hinterher TSV-Trainer Markus Köhler. Und zumindest der Abstand zu den Relegationsrängen wuchs mit diesem Remis sogar auf fünf Zähler an. Auf der anderen Seite ärgerte sich SVS-Trainer Gerd Klaus über eine "liegengelassene erste Hälfte". Da hatten die Gäste zwei gute Gelegenheiten von Guliano Nyary und Bernd Rosinger nicht zur Führung nutzen können.

SV Vatan Spor Aschaffenburg - TSV Abtswind 1:2 (0:1)

Am Ende wurde es doch noch einmal eng. Danach sah es vor allem im ersten Durchgang aber nicht aus. Denn die zuletzt viermal sieglosen Gäste begannen ordentlich am kleinen Schönbusch. Zielstrebig und sicher im Spielaufbau schien die Führung für Abtswind eigentlich nur eine Frage der Zeit. Doch was sich seit Beginn der Spielzeit wie ein roter Faden durch die Statistiken der Bozesan-Elf zieht, ist die mangelnde Chancenverwertung. Hatte sie das vor einer Woche auf der Zielgeraden in Ammerthal sogar noch wertvolle Punkte gekostet, war es zumindest an diesem Wochenende ohne Folgen geblieben. Denn die Angreifer der Hausherren fanden selbst nicht so recht ins Spiel.

Schon renomierte Medien wie der "Spiegel" oder auch die "Süddeutsche Zeitung" fragten im Zusammenhang mit dem Fußball, ob es den "psychologisch wichtigen" oder "allerbesten Moment" in diesem Sport gibt. Viele Akteure, vermutlich auch die aus Aschaffenburg und Abtswind, werden diese Frage wohl - zumindest an diesem Spieltag - mit Ja beantworten. Grundsätzlich, und das ist nicht nur eine Floskel aus der Trainerausbildung, sind Tore zu jedem Zeitpunkt gut oder schlecht - je nach Sichtweise. Für die Hausherren jedenfalls war der Führungstreffer der Gäste durch Severo Sturm kurz vor dem Pausenpfiff schlecht. Und es wurde aus Sicht des Aufsteigers sogar noch schlechter. Denn nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Michael Herrmann sogar auf 2:0 für den Gast aus dem Kräuterdorf.

Einen guten Augenblick hatte Vatan Spor aber dann doch noch. Allerdings war da schon die Schlussphase angebrochen. Heron Miranda Spelleken verkürzte in der 83. Minute auf 1:2. Und plötzlich waren die Gastgeber nicht nur im Spiel, sondern drauf und dran, endlich einmal einen Rückstand zu egalisieren. "Da ist bei uns der Faden gerissen", so Thorsten Götzelmann, der Sportliche Leiter des TSV Abtswind. Doch das Glücksgefühl in Form des Ausgleichstreffers blieb den Aschaffenburgern an diesem Nachmittag verwehrt.

DJK Vilzing - TSV Großbardorf 1:2 (1:1)

Es gibt Tage, da ist man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Eine Bandentafel an einem Sportplatz hat da sogar noch weniger Ausweichmöglichkeiten als ein Fußballer. Als in Vilzing bereits die 80. Minute angebrochen war, da trafen Jim-Patrick Müller und eben eine dieser Tafeln hinter dem - in diesem Fall - gegnerischen Tor zusammen. Gut, die Tafel konnte da tatsächlich nichts dafür und die Stimmungslage des Vilzinger Offensivspielers war verständlicherweise eher am Tiefpunkt. So gab es einen kurzen, und wohl auch dem Frust geschuldeten, kurzen Tritt des 32-Jährigen gegen das Metallteil. Beide Parteien blieben dann auch ohne bleibenden Schaden, am Ende jedoch hatte sich die Stimmung bei Müller nicht merklich verbessert. Denn sein Team hatte ein klein wenig überraschend zum Auftakt der Rückrunde gegen den TSV Großbardorf verloren. Und das sorgte nicht nur bei ihm für eine versteinerte Miene. Denn man hatte sich schon etwas vorgenommen. Nicht nur für die knapp 400 Zuschauer, sondern auch für die eigene Positionierung in der Tabelle. Man wollte dranbleiben am Tabellenführer aus Ansbach, doch nach dieser Heimniederlage ist der Abstand auf Rang eins wieder auf vier Zähler angewachsen.

Und bei den Gästen? Die Gallier zeigten sich wie schon in den Comics von Uderzo & Goscinny als unbequemer wie unbeugsamer Gegner. Die elf Vilzinger mussten sich da vorgekommen sein wie die Legionäre aus den vier römischen Feldlagern, die versuchten, das gallische Dorf einzunehmen. Doch wie damals Kleinbonum, Laudanum, Babaorum oder Aquarium gelang das - wenn überhaupt - nur kurzzeitig. Einmal freilich, das war kurz vor der Halbzeit der Partie, schienen sich die Mühen der Oberpfälzer endlich auszuzahlen. Andre Luge hatte einen an Andreas Jünger verschuldeten Strafstoß zu seinem sechsten Saisontreffer und dem 1:1-Ausgleich verwandelt. Da endlich hatten die viel Aufwand betreibenden Hausherren die Gästeführung durch Tim Strohmenger nach einem Abwehrfehler also egalisiert.

Und mit diesem guten Gefühl wollten die Kicker vom Huthgarten auch in Durchgang zwei starten. Doch kaum hatte dieser begonnen, da lagen sie schon wieder zurück. Und wieder hieß der Torschütze Tim Strohmenger, der nach einem blitzschnellen Konter abgeschlossen hatte (47.). Und diesem Rückstand liefen die Hausherren dann bis zum Ende hinterher. Selbst der zweimal aufgerückte Torhüter Maximilian Putz konnte dann aber den aufmerksamen Justin Reichert im Tor der Gäste nicht mehr überwinden.

DJK Don Bosco Bamberg - SC Feucht (Sonntag, 15 Uhr)

