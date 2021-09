Eintracht Bamberg entscheidet das Topspiel für sich

Angriff abgewehrt: Eintracht Bamberg nahm die Zähler aus Ammerthal mit. Tags zuvor hatte sich bereits die SpVgg Ansbach in Stellung gebracht. Und auch die DJK Vilzing siegt wieder.

Würzburger FV - TSV Großbardorf 0:2 (0:1)

Alleine statistisch gesehen war die Auftaktbegegnung des elften Spieltages eine besondere. Auf der einen Seite der Würzburger FV noch ohne jeden Heimpunkt, auf der anderen Seite der TSV Großbardorf noch ohne einen Auswärtssieg. Immerhin, wenigstens für die Gallier endete diese Negativserie, die sich am Ende mit einem couragierten Auftritt an der Zellerau belohnten.

500 Zuschauer fanden den Weg zu diesem Derby und den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum des Würzburger Fussballvereines. Und sie sahen zunächst zwei Teams, die erst einmal darauf bedacht waren, keine Fehler zu machen. Die Hausherren mussten aber schon nach knapp 25 Minuten erstmals wechseln. Bei Dennie Michels, der erst nach Verletzungspause zurückgekehrt war, ging es nicht weiter. Für ihn kam der zunächst überraschend auf der Bank gebliebene Demir Bas. Die großen Möglichkeiten hatten sich bis dahin und auch in der Folgezeit noch nicht eingestellt. Nach knapp einer halben Stunde freilich erwischten die "Gallier" eine Lücke im ansonsten soliden Abwehrverbund der Hausherren. Mit seinem Distanzschuss aus knapp 20 Metern traf Julius Landeck ungehindert ins rechte untere Eck (29.). Die Hausherren wurden jetzt endlich aktiver und prüften TSV-Schlussmann Justin Reichert in Person von Jayson Tuda oder durch den Freistoß von Simon Schäffer.

Nach der Pause ging es weiter fast nur in Richtung des Großbardorfer Tores. Doch zu oft wählten die Würzburger dabei die Brechstange. Wirklich spielerisch gelang ihnen nicht viel - und wenn, dann war meist an der Strafraumgrenze Feierabend. Wie schon in Seligenporten versuchte WFV-Coach Harald Funsch mit Mohamed Conte neuen Schwung in den Angriff zu bringen. Doch außer zwei Fernschüssen kamen auch vom Doppeltorschützen des letzten Wochenendes nichts Zählbares auf die Notizblöcke der Beobachter. Und die Gäste? Die verließen sich weiter auf ihre ordentliche Defensive und gelegentliche Konter. Entsprechend lobte hinterher ihr Trainer, Andreas Brendler, sein Team: "Was die Mannschaft läuferisch und kämpferisch gerackert hat, war top. Wir haben aus dem Spiel heraus keine hundertprozentige Chance zugelassen." Sein Gegenüber dagegen war entsprechend bedient. "Unsere Durchsetzungsfähigkeit war zu gering. Auch das Spiel ohne Ball in der gegnerischen Hälfte war für mich einfach zu wenig. Alles in allem waren wir dann auch nicht zwingend genug." Zwingend waren aber noch einmal die Gäste. Gegen in der Nachspielzeit völlig aufgerückte Würzburger Mannschaft besorgte Tim Strohmenger nach einem Fehlpass der Hausherren den 2:0-Endstand.



1.SC Feucht - TSV Abtswind 1:0 (0:0)

Es waren wohl so einige, die unmittelbar nach Schlusspfiff im Feuchter Waldstadion erst einmal tief Luft holten und ordentlich durchschnauften. Am Ende hatten die Hausherren zwar einen knappen Sieg eingefahren, der aber erst lange nicht erwartet und am Ende noch einmal auf Messers Schneide stand. Die rund 250 Zuschauer sahen dabei eine über beinahe die gesamte Spielzeit hochintensive, zwar nicht immer hochklassige, aber zweifelsohne spannende und insgesamt ordentliche Bayernliga-Begegnung. Diese lieferte, chronologisch gesehen, zwei zwar nicht grundverschiedene, aber tendenziell doch zwei Halbzeiten mit umgekehrten Rollen.

Es waren die Gäste, zuletzt mehrfach ungeschlagen, die sofort das Kommando übernahmen. Mit ihrem frühen und aggressiven Pressing kamen sie zu zahlreichen Balleroberungen und erstickten das Aufbauspiel der Hausherren zunächst einmal schon im Keim. Erst nach rund 20 Minuten kam der Aufsteiger ein wenig besser ins Spiel, die Vorteile lagen aber weiter klar bei den Gästen aus Unterfranken. Doch die belohnten sich einfach nicht für ihren fleißigen wie ordentlichen Vortrag. Schon nach zwei Minuten die erste Möglichkeit durch Severo Sturm, der nach Zuspiel von Ferdinand Hansel im allerletzten Moment geblockt werden konnte. Den Abpraller setzte Roman Hartleb dann knapp vorbei. Die Chancenverteilung blieb weiterhin recht einseitig. Das nächste richtig große "Brett" bot sich Andreas Bauer, der nach Vorlage per Freistoß aber am reaktionsschnellen Andreas Sponsel scheiterte (11.). Erst nach über einen halben Stunde waren dann auch die ersten Szenen der Feuchter Abteilung Attacke zu verzeichnen. Der für den verletzten Julian Schäf eingewechselte Patrick Tekeser scheiterte ebenso am Torwart der Gäste - Felix Wilms - wie kurz darauf Salim Ahmed, der einen Abwehrfehler aber final nicht zu nutzen wusste (35.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild dann aber ein wenig. Die Hausherren hatten mit Marco Weber für Tamino Grätz die etwas offensivere Variante gewählt und kamen prompt besser ins Spiel. Bei ihrem Führungstreffer kurz nach der Pause profitierten sie aber auch von einem Fehler der Abtswinder Deckung. Ein langer Ball auf Tim Ruhrseitz wurde von einem der Verteidiger ein wenig unterschätzt. Statt den Ball einfach abzulaufen ließ er den Feuchter entwischen, der mit seinem Schuss zur 1:0-Führung traf (51.). Dieser Treffer zeigte Wirkung, das Selbstvertrauen der Gäste aus Durchgang eins war zunächst wie weggewischt. Stattdessen kamen nun die Feuchter wesentlich besser klar und kontrollierten mit zunehmender Spieldauer die Partie. Trotz des zwischenzeitlich nach einem Kopfballduell ausgeknockten Stephan König - der nach rund zehnminütiger Behandlung mit Turban zunächst weiterspielte - waren die Feuchter dem zweiten Treffer jetzt näher als die Gäste dem Ausgleich. Die beste Chance hatte wieder Marco Weber, dessen Abschluss nach einem sehenswerten Konter frei vor Wilms aber zu schlampig war. In der Schlussphase kamen dann aber wieder die Gäste. Wie in Durchgang eins versuchten sie es jetzt wieder über die Flügel und kamen zu Möglichkeiten. Doch weder die schöne Direktabnahme von Severo Sturm noch der Abschluss von Max Wolf oder Lukas Huscher fanden den Weg ins Tor. Entsprechend enttäuscht war hinterher dann auch TSV-Trainer Claudiu Bozesan: "Es ist schade, dass wir uns nicht für den Aufwand heute belohnt haben. Aber ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben."



ATSV Erlangen - DJK Don Bosco Bamberg 2:1 (2:1)

Am Ende war es deutlicher, als es das knappe Resultat aussagt. Hätten die Erlanger vor allem im zweiten Durchgang wenigstens einen Teil ihrer Chancen genutzt, die rund 150 Zuschauer hätten nicht so lange um den zweiten Heimsieg der Unistädter zittern müssen. Das Debüt von Fabian Adelmann hatte letzte Woche im Fuchspark schon gut geklappt, nun rundete der Heimerfolg die Woche mit der optimalen Punktausbeute ab.

Lucas Markert (weiß) und sein ATSV gewannen gegen Don Bosco. imago images/Zink

Und die Mannschaft der Erlanger arbeitete frühzeitig daran. Zwar hatten die Gäste die ersten Szenen, doch schon nach wenigen Minuten waren die Hausherren das spielbestimmende Team. Zunächst Lucas Markert, Alexander Piller und schließlich Nico Geyer verbuchten die ersten Möglichkeiten. Weitere folgten, ehe sich die Gäste ein wenig befreien konnten. Dennoch gingen die Erlanger folgerichtig wie verdient nach einer halben Stunde in Führung. Nach einer Ecke traf Burak Ayvaz zum umjubelten 1:0. Doch dieser Treffer sorgte nicht für Aufwind. Im Gegenteil, die Erlanger wurden jetzt überraschend passiv, und wie aus dem Nichts kamen die Gäste ins Spiel und noch vor der Pause zum Ausgleich. Nach einem von Simon Allgaier verwandelten Handelfmeter (42.) schien es mit Gleichstand in die Pause zu gehen. Doch diese Prognose ging nicht auf. Wieder Eckball - und ausgerechnet der Ex-Bamberger Nico Geyer traf per Kopf zur 2:1-Pausenführung.

Dieser Rückschlag schien die Gäste aber zunächst nur wenig zu beeindrucken. Mit viel Schwung kam die DJK aus der Kabine, der ATSV dagegen verlagerte sich jetzt auf das Konterspiel vor eigenem Publikum. Doch weder Alexander Rosiwall für Bamberg noch Burak Ayvaz für Erlangen sorgten für einen neuen Zwischenstand. Doch mit zunehmender Spieldauer kippten die Spielanteile wieder auf Seiten der Erlanger, die nun aber recht fahrlässig mit ihren zahlreichen Möglichkeiten umgingen. Das ärgerte dann auch Fabian Adelmann ein wenig: "Den Sack hätten wir früher zumachen müssen. Mit einem dritten Tor wäre das Spiel wohl durch gewesen. Aber ich rechne der Mannschaft hoch an, dass sie sich in jeden Ball reingehauen hat. Das ist schon einmal ein erster Schritt." Wirklich enttäuscht war trotz der Niederlage auch sein Bamberger Kollege Andreas Baumer nicht: "Wir haben uns in der ersten Halbzeit etwas vorgenommen, was dann aber nicht so funktioniert hat. In der Pause haben wir dann umgestellt und es wurde auch besser. Allerdings für uns auch risikoreicher. Da gingen dann Räume auf, die Erlangen mit seinen schnellen und erfahrenen Spielern zu nutzen weiß. Wir wollten hier schon was mitnehmen, und die Jungs haben das auch richtig gut gemacht. Ich bin schon stolz auf diese Mannschaft."



SpVgg Ansbach - SpVgg Bayern Hof 3:1 (1:0)

Die "Nullneuner" bleiben nicht nur dran, zumindest für eine Nacht sprangen sie sogar auf den Platz an der Sonne. Allerdings hatte die Elf von Christoph Hasselmeier gegen die Hofer Bayern schon über 90 Minuten Vollgas geben müssen. Die Gäste kamen mit der schwindelerregenden Vita von elf erzielten Toren in den Prigol-Sportpark nach Ansbach.

Doch die Ansbacher erwischten am Samstag einen Traumstart. Gerade einmal fünf Minuten waren absolviert, als Patrick Kroiß mal wieder einen Treffer der Marke Traumtor auspackte. Mit seiner Volleyabnahme von der Strafraumgrenze sorgte er dabei einmal mehr für einen Zungenschnalzer. Ansbach war also sofort im Spiel, doch die Gäste ackerten sich nach und nach zurück und befreiten sich vom Anfangsdruck der SpVgg. So entwickelte sich bis zur Pause eine insgesamt ausgeglichene Partie, in der die technisch aber besseren Ansbacher auch ein kleines Chancenplus verzeichnen konnten. Allerdings gingen die Gäste nicht nur mit einem knappen Rückstand sondern auch nur noch zu zehnt in die Kabine. Nico Schmidt brachte dabei das Kunststück fertig, sich innerhalb von weniger als einer Minute erst gelb und dann gelb-rot von Schiedsrichter Steffen Ehwald einzufangen.

In Unterzahl gerieten die Gäste dann nach Wiederanpfiff schnell unter Druck. Und die Ansbacher legten nach fünf Minuten Spielzeit im zweiten Durchgang prompt nach. Einmal konnte die Hofer Deckung den Ball im Zentrum nicht entscheidend klären. Niklas Seefried reagierte am schnellsten und traf aus dem Rückraum unhaltbar für den Hofer Keeper zum 2:0 (50.). Doch in der Residenzstadt war man gewarnt vor den Oberfranken. Und die machten ihrem Ruf der schon fast beängstigenden Effizienz nur kurz darauf alle Ehre und waren wieder im Spiel. Yannick Frey hatte nach schönem Zuspiel aus kurzer Distanz Ansbachs Schlussmann Sebastian Heid zum Anschlusstreffer überwunden (56.). Jetzt keimte wieder Hoffnung bei den Gästen auf, doch Ansbach konnte sich einmal mehr auf seinen torgefährlichsten Mann mit der Rückennummer 10 verlassen. Gegen die aufgerückte Hintermannschaft der Hofer Bayern brachte Niklas Reutelhuber Patrick Kroiß in eine gute Abschlussposition. Der überwand den Keeper mit einem Lupfer zum umjubelten 3:1 (66. / 12. Saisontreffer). Und dieses Mal ließen die Hasselmeier-Schützlinge nichts mehr anbrennen.



DJK Vilzing - TSV Karlburg 5:1 (3:1)

Der Huthgarten-Express rollt wieder. Zweifel am Heimerfolg der Elf von Josef Eibl kamen eigentlich nur nach rund 20 Minuten Spielzeit auf, als die Gäste durch den Distanzschuss von Jan Wabnitz etwas überraschend ausgleichen konnten. In Führung war die DJK Vilzing nämlich schon nach rund drei Minuten Spielzeit gegangen, als Ivan Milicevic einen an Ben Kouame verschuldeten Strafstoß sicher zum 1:0 verwandelt hatte. Die Freude der Unterfranken über das 1:1 währte aber keine 100 Sekunden. Denn schon im Gegenzug brachte Jim Patrick Müller die Gelb-Schwarzen wieder in Führung.

Auch in der Folgezeit dominierten die Hausherren die Begegnung und hätten schon zur Pause die Entscheidung erzwingen können. Es blieb aber zunächst bei nur noch einem Treffer. Erneut Ivan Milicevic nach 34 Minuten stellte zum 3:1-Halbzeitstand. Doch spätestens nach der frühen gelb-roten Karte für Julian Mayer war eine kleine Vorentscheidung gefallen. Die nun auch zahlenmäßig unterlegenen Karlburger wehrten sich zwar nach Kräften. Für Entlastung konnten sie aber nur noch selten sorgen. Noch einmal Jim Patrick Müller (62.) und Andreas Jünger (79.) erhöhten noch auf den hochverdienten 5:1-Endstand.



SV Vatan Spor Aschaffenburg - ASV Neumarkt 2:0 (2:0)

Mit dem Aufsteiger vom Schönbusch ist jetzt endgültig zu rechnen. Zumindest zuhause entwickelt sich der SV Vatan Spor zu einem Spassverderber für die Spitzenteams. Nach der DJK Vilzing hatte auch der zuletzt so erfolgreiche ASV Neumarkt im Aufsteigerduell am Ende nichts zu lachen. Ein Wermutstropfen bleibt aber für die Hausherren, die nach einem Zweikampf ihren Mittelfeldakteur Safak Özfidaner nicht nur verletzungsbedingt auswechseln, sondern mit einer schweren Knieverletzung umgehend ins Krankenhaus transportieren mussten.

Diesen Schreckmoment steckten die Aschaffenburger aber nach rund 50 Minuten ordentlich weg. Denn insgesamt hatten sie da nicht nur mehr vom Spiel, sondern auch bereits eine 2:0-Führung im Rücken. Zunächst hatte Furkan Sandikci mit seinem schönen Schlenzer nach 26 Minuten getroffen. Der zweite Treffer wurde Hendrik Ehmann dagegen eher kompromisslos per Direktabnahme in der 44. Minute erzielt. Erst nach rund einer Stunde wurden die Bemühungen der Gäste gefährlicher. Allerdings eröffnete die jetzt offene Spielweise des ASV den Hausherren auch den einen oder anderen Konter. Am Ende freilich durften sich die Unterfranken über einen nicht unverdienten und zugleich zweiten Heimsieg in Folge von ihren rund 100 Zuschauern feiern lassen.



ASV Cham - SV Seligenporten 4:1 (1:0)

Die Verantwortlichen des ASV Cham, allen voran der sportliche Leiter Jürgen Kreipl, hatten unter der Woche endlich eine deutliche Reaktion ihrer Mannschaft gefordert. Und im Schlüsselspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Seligenporten lieferten die Rot-Weissen am Ende auch eindrucksvoll ab. Freilich profitierten die Chamer dabei vom frühen Führungstreffer durch Michael Lamecker nach gerade einmal acht Minuten. Dieses Tor gab endlich die erhoffte Sicherheit. Doch ein zweiter Treffer wollte im ersten Durchgang trotz großen Einsatzes nicht gelingen.

Diesen lieferten die Hausherren aber kurz nach Wiederanpfiff zur Erleichterung der rund 200 Zuschauer dann doch nach. Erneut hatte Lamecker getroffen. Jetzt kamen die Gäste ein wenig besser ins Spiel, doch wirklich gefährlich wurden sie zunächst nicht. Die Gegenwehr der Klosterer war zwar auch nach dem 3:0 durch Leon Reisinger nicht gebrochen, am Heimsieg des ASV Cham kamen aber keine echten Zweifel mehr auf. Daran änderte auch der späte Ehrentreffer von Leon Rukiqi nichts, denn der SVS dezimierte sich nur eine Minute später selbst. Josip Bajic sah nur sieben Minuten nach seiner ersten gelben Karte und wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. Mit der quasi allerletzten Szene des Spiels erhöhte Christof Ostermayr dann sogar noch auf 4:1.



DJK Gebenbach - 1.FC Sand 4:0 (2:0)

Die Bilanz der DJK Gebenbach liest sich ein wenig wie das Wetter an diesem Samstagnachmittag. Wer um die Mittagszeit in den nördlichen Landkreis Amberg-Sulzbach reiste, wurde zwischenzeitlich von einigen fast schon wolkenbruchartigen Regenfällen heimgesucht. Rund eine halbe Stunde vor Spielbeginn blickte aber in Gebenbach die Sonne durch die Wolken, und die Temperaturen erreichten schnell fast schon wieder sommerliche Ausmaße. Doch in der rund 800-Seelen-Gemeinde sieht man derartige Wetterkapriolen ohnehin eher unaufgeregt. Bislang freilich gestaltet sich das Abschneiden der DJK in dieser Spielzeit eher wechselhaft. Auf den gegnerischen Plätzen konnten die Gebenbacher ein mageres Pünktchen holen. Zuhause auf ihrem kleinen aber hervorragend gepflegten A-Platz ist mit der Elf von Franz Koller nicht gut Kirschen essen. Vier von sechs Spielen haben sie dort jetzt gewonnen, und dieses Mal musste das der 1.FC Sand schmerzvoll erfahren. Mit einem am Ende auch in dieser Höhe absolut verdienten 4:0 traten die Korbmacher die Heimreise an.

Entsprechend bedient war demnach auch deren Coach Matthias Strätz nach dem jetzt vierten Spiel in Folge ohne Sieg. "Wir bekommen die Tore wirklich zu einfach. Bei uns entscheiden immer Kleinigkeiten die Spiele gegen uns. Beim ersten Gegentor sind wir schlecht gestaffelt, vor dem zweiten machen wir zu früh auf, stehen auf einer Linie anstatt abzusichern. Jeder dieser Fehler wird sofort bestraft." Dabei hatten die Gäste eigentlich noch ganz gut angefangen. Die erste Szene des Spieles gehörte einem Freistoß von Sven Wieczorek, der aber letztlich von Christoph Lindner sicher entschärft werden konnte (4.). Auch in den folgenden Minuten schienen die Korbmacher das zunächst aktivere Team. Das änderte sich aber spätestens nach einer Viertelstunde nach dem energischen Antritt von Nico Becker, dessen Zuspiel auf Michael Jonczy prompt zum 1:0 führte. Der 34-jährige Stürmer traf dabei aus 25 Metern mit einem schönen Außenrissball über den Schlussmann hinweg zur Führung. Der gebürtige Nürnberger Jonczy drückte dem Spiel auch in der Folgezeit seinen Stempel auf. Zwar weist der Stürmer vielleicht nicht die athletischen Gardemaße auf, seinem Spielwitz schadet das aber keineswegs. Ganz im Gegenteil, seine Raumdeutung, die Ideen im Aufbauspiel und seine starke Technik machten ihn in diesem Spiel ohne Zweifel zu einem Unterschiedsspieler. Noch vor dem Wechsel lieferte er dafür den nächsten Nachweis. Seinen Treffer zum 2:0 in der 37. Minute ging eine richtig starke Ballan- und -mitnahme voraus, ehe er unhaltbar für Allesandro Burkhard traf.

Zur Pause zog der Himmel nun zwar wieder etwas zu, bei den Hausherren herrschte aber angesichts dieser ersten Hälfte verständlicherweise eitel Sonnenschein. Dabei hatten sie - ähnlich wie die Gäste - vor dem Spiel ebenfalls einige Personalsorgen. Zumindest Andre Biermeier meldete sich aber über die gesamten 90 Minuten einsatzfähig. Bei Wiederanpfiff waren es dann wieder die Gäste, die zunächst besser aus den Kabinen gekommen waren. Nach einer Ecke schob Maximilian Zang den Ball nur um Zentimeter am Tor und dem möglichen Anschluss vorbei. Schon im Gegenzug aber schlugen die Oberpfälzer wieder zu. Ein schnell ausgeführter Freistoß überrumpelte die Gäste. Nutznießer vor dem Kasten war schließlich Nico Becker mit dem 3:0 - gespielt waren da gerade einmal 54 Minuten. Die Vorentscheidung schließlich war dann Bastian Freisinger vorbehalten, der ein Zuspiel von Jonczy zum 4:0 verwertete (61.). Es spricht allerdings für die Gäste, dass sie sich trotz des deutlichen Rückstandes nicht aufgaben sondern zumindest noch eine Resultatsverbesserung anstrebten. Die wäre ihnen dann am Ende fast sogar noch gelungen. Doch bei den Möglichkeiten von Tim Strasser, Andrè Karmann oder Sebastian Wagner fehlte entweder das Zielwasser oder Christoph Lindner hatte etwas dagegen. Frenetischer Jubel kam dennoch nicht auf bei den Gastgebern. Sportlich fair, aber sichtbar erleichtert war dann auch hinterher Trainer Franz Koller: "Wir haben die Aufgabe heute von Beginn an angenommen. Auch wenn wir derzeit große personelle Probleme haben, geben alle immer ihr Bestes. Die Jungs ziehen sich trotz aller Widrigkeiten immer wieder selbst hoch, und das macht mich stolz. Was die heute wieder abgeliefert haben, war schon ganz großes Kino."



DJK Ammerthal - FC Eintracht Bamberg 0:3 (0:1)

Um nach Ammerthal zu kommen gibt es verkehrstechnisch derzeit zwei Möglichkeiten. Ganz banal und unaufgeregt über die Bundesstraße 85 von Amberg kommend oder von Sulzbach Rosenberg über die Landstraße durch Illschwang. Letztere Variante ist für Landschaftsliebhaber sehenswert und für Motorradfahrer nicht uninteressant. Will man im Fussball wieder an die Spitze der Bayernliga Nord, dann muss man aber an Ammerthal vorbei. In der mit Spannung erwarteten Begegnung der heimischen DJK gegen den Klassenprimus FC Eintracht Bamberg ist das den Gästen aus der Domstadt am Ende mit dem 3:0 deutlicher gelungen als zunächst erwartet. Bambergs Coach Julian Kolbeck war hinterher auch überglücklich über diesen Erfolg und die damit verbundene Verteidigung der Tabellenführung - auch wenn ihm die Worte angesichts der lautstarken Feierlichkeiten seiner Schützlinge aus der Kabine und den zahlreichen Fans auf der Ammerthaler Sportterrasse schon aus akustischer Sicht ein wenig schwer fielen. Grund zur Zurückhaltung hätte der junge Trainer der Domreiter aber eh nicht gehabt. "Insgesamt verdient, vielleicht in der Höhe etwas zu hoch", konstatierte auch sein Gegenüber und Vorgänger Michael Hutzler.

Der sah vor allem in den ersten 35 Minuten einen völlig verschlafenen Auftritt seiner Mannschaft, in der dieser auch überraschend viele Fehler unterliefen. Einer davon begünstigte auch das frühe Führungstor der Gäste. Nach gerade einmal acht Minuten hatten die Gäste durch ihr aggressives Pressing die Abwehr der Ammerthaler zu Fehlern gezwungen. Der durchgebrochene Jakob Tranziska ging nach Kontakt mit einem Verteidiger zu Boden. Die Entscheidung des Schiedsrichters, die auch keine allzu großen Proteste auslöste: Strafstoß. Die Möglichkeit ließ sich Lukas Schmittschmitt mit seinem siebten Saisontor ins linke Eck nicht entgehen. Auch in der Folgezeit waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Mit viel Tempo ging es schnörkellos nach vorne, so erspielten sie sich einige gute Chancen, die aber nicht den erhofften zweiten Treffer zur Folge hatten. Die Oberpfälzer durften sich hier vor allem bei ihrem Schlussmann Christopher Sommerer bedanken, der seine Mannschaft einige Male reaktionsschnell im Spiel hielt.

Vor über 600 Zuschauern, die schon im ersten Durchgang mit Ausnahme von zwei Verletzungsunterbrechungen nicht viel Leerlauf gesehen hatten, änderte sich das Bild dann aber zur zweiten Hälfte etwas. "Mit einigen Umstellungen, die wir vornehmen mussten," kam das Team von Michael Hutzler jetzt besser in die Partie. Vor allem der jetzt über die Außenposition agierende Lukas Dömmel und ein niemals völlig zu kontrollierender Lukas Dotzler waren die Synonyme für ein wesentlich besseres und druckvolleres Angriffsspiel der Hausherren. Dennoch lieferten wieder die Gäste den ersten Aufreger. Der Chance von Tranziska ging wieder ein Fehler im Aufbau der DJK voraus. Doch wieder machte Sommerer per Fußabwehr den Lapsus seiner Vorderleute wett (52.). Die Hausherren aber waren jetzt endlich auch im Spitzenspiel angekommen. Raffael Kobrowski oder der 25-Meter-Direkthammer von Lukas Dotzler, der sein Eintrittsgeld schon alleine wert war, stellten die Nerven der Gäste und die Reaktionsfähigkeit von Jan Griebel im Tor der Bamberger ernsthaft auf die Probe. Da aber zu einem Spitzenspiel immer zwei gehören, waren auch die Gäste offensiv nicht untätig. "Allerdings", so Julian Kolbeck, "hätten wir da schon wesentlich früher den zweiten Treffer setzen müssen". Allerdings musste er da schon auf Franz Helmer verzichten, der nach einem Zweikampf mit Andre Karzmarczyk mit Nasenbeinbruch vom Platz musste. Der Bamberger Trainer aber machte dem Ammerthaler keinerlei Vorwurf, im Gegenteil: "Das ist ein oft üblicher Zweikampf, bei dem Franz einfach nur unglücklich getroffen wird". Aber auch die Hausherren hatten da schon einen verletzungsbedingten Ausfall zu verkraften. Martin Popp humpelte eingehakt zwischen zwei Kollegen schon zur Pause vom Platz und musste für Manuel Geiger weichen. Dem guten, teilweise sehr hohem Niveau der Partie tat das aber keinerlei Abbruch. Insgesamt erstaunlich fair, aber auch unter der sehr umsichtigen Leitung von Andreas Dinger durften die zahlreichen Zuschauer dann auch nicht ganz zu unrecht von einem doch noch möglichen Punktgewinn der DJK Ammerthal träumen. Der wurde dann aber spät zunichte gemacht, als die Gäste zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit durch den eingewechselten Andre Hack mit dem 0:2 dann doch den Deckel drauf machten. In der dritten Minute Nachspielzeit erhöhte der Joker dann sogar noch auf 0:3.