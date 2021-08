Eintracht Bamberg bleibt ungeschlagen - Vatan Spor feiert historischen Sieg

Nun hat es auch Vatan Spor Aschaffenburg aufs Tableau geschafft. Ausgerechnet gegen Titelanwärter DJK Vilzing gelang dem Aufsteiger der erste Bayernliga-Sieg seiner Geschichte. Die restlichen Top-Teams gaben sich derweil keine Blöße.

ATSV Erlangen - ASV Neumarkt 1:4

Die Gäste bestimmten die Begegnung von Beginn an. Obwohl sie mit Leon Gümpelein auf ihren Mittelfeldmotor und einen der Top-Scorer (drei Tore, acht Torvorbereitungen) verzichten mussten, kamen am Sieg des Aufsteigers nur selten Zweifel auf. Als Christopher Kracun vom Punkt (Brüggen war gefoult worden) in der Schlussphase erstmals für den ATSV traf, lagen die Gäste schon fast uneinholbar mit 3:0 vorne. Die Hausherren waren aber da nicht nur in Rückstand sondern auch in Unterzahl. Phillip Messingschlager war nach seinem doch etwas hartem Einsteigen gegen Jonas Marx vom Unparteiischen vorzeitig mit Rot vom Platz geschickt worden (78.). Bis dahin waren die Gäste erstaunlich klar Herr im Ring. Allerdings mussten die Erlanger schon im ersten Durchgang früh wechseln. Schon nach zwölf Minuten musste Phillip Mandelkow verletzungsbedingt runter. Und kurz vor der Pause schlugen die Gäste dann erstmals zu. Christian Schrödl mit seinem sechsten Saisontreffer brachte auf die Anzeigetafel, was sich insgesamt auf dem Platz abgezeichnet hatte. Nach dem Wechsel freilich kamen zunächst einmal die Hausherren. Die beste Chance für den ATSV machte Neumarkts Schlussmann Nicolas Herzig erst mit einem Klassereflex und dann im nachfassen zunichte. Kurz darauf erhöhte der ASV auf 2:0. Im Stile des Tempo-Gegenstoßes beim Eishockey tauchten die Neumarkter vor ATSV-Keeper Michael Kraut auf. Der finale Abschluss von Selim Mjaki nahm den Erlangern die vage aufkommende Hoffnung (57.). Die hätte vielleicht sogar noch einmal Nahrung bekommen, wenn Nico Geyers Freistoß aus 20 Metern gesessen hätte. Herzig zeigte zwar Probleme, für den Abpraller fehlten aber die entsprechenden Abnehmer. So konnten die Gäste diese brenzlige Situation klären. Mit dem Treffer von Daniel Haubner war die Geschichte eigentlich durch. Schlusspunkt der Partie war dann Treffer Nummer vier durch Raphael Heimisch in der vierten Minute der Nachspielzeit - 1:4.



TSV Abtswind - SV Seligenporten 1:0

Die kleine Serie der Unterfranken hat weiter Bestand. Gegen die Klosterer war es aber eine doch ganz enge Kiste. Die Gäste allerdings erwiesen sich wie schon zuletzt als ein ganz unbequemer Gegner. Und Seligenporten hatte sogar die ersten Szenen des Spiels. Einmal allerdings beendete eine Abseitsposition dann ein Stürmerfoul die Bemühungen der Gäste. Die Hausherren dagegen mussten in der Anfangsphase früh wechseln. Für Adrian Dußler ging es nach einem Pressschlag nicht weiter. Der eingewechselte Ferdinand Hansel führte sich aber gleich gut ein. Keine 120 Sekunden auf dem Platz gab er nach Flanke von Herrmann den ersten Warnschuss ab. Nun waren die Hausherren nach etwas zögerlichem Beginn besser in der Partie und belohnten sich kurz vor der Pause mit dem Führungstreffer. Nach einer Ecke bekam die Abwehr der Gäste den Ball nicht entscheidend weg, Frank Wildeis traf aus 25 Metern mit dem linken Fuß ins rechte Eck - 1:0 (39.). Danach mussten auch die Gäste verletzungsbedingt wechseln. Für Fabio Deuerlein ging es ebenfalls nicht weiter. Damyan Opcin bedeutete aber auch eine etwas offensivere Ausrichtung des SVS. Im zweiten Durchgang konnten sich die Unterfranken dann auf ihre Stärken in der Defensive verlassen. Zwar gelang vorne kein Treffer mehr, aber dank einer guten Abwehrleistung blieben die Schützlinge von Claudiu Bozesan nun schon zum fünften Mal in Folge ungeschlagen.

SpVgg Ansbach - Don Bosco Bamberg 2:0

Es war schon vor dem Wechsel ein recht munteres Spiel. Denn auch die Gäste versteckten sich in der ersten Halbzeit keineswegs. Bereits in der Anfangsviertelstunde hatte die DJK zwei gute Gelegenheiten durch Dominik Sperlein (Pfostentreffer) oder auch Sayko Trawally. Nach rund 20 Minuten aber der erste Warnschuss der Hausherren von Sebastian Stolz, der einen Lupfer als Zuspiel von Patrick Kroiß direkt abfasste, aber dabei auch knapp am Bamberger Gehäuse vorbeizielte. Bis zur Pause kamen die rund 450 Zuschauer bei weiteren guten Aktionen auf beiden Seiten durchaus auf ihre Kosten. Die erfuhr nach 36 Minuten sogar eine kleine Zwangspause. Schiedsrichter Benjamin Mignon hatte sich den Fuß verdreht und musste kurz medizinisch behandelt werden. Allerdings kein Problem, für den Unparteiischen ging es nach wenigen Minuten weiter. Bastian Herzner und Patrick Kroiß hatten vor der Halbzeit noch guten Chancen, aber DJK-Schlussmann Julian Glos war auf der Hut. Aber auch Glos war kurz nach Wiederanpfiff machtlos. Mit einem tollen Schlenzer in den Winkel nach einer zu kurz abgewehrten Flanke traf Tom Abadajiew zur 1:0-Führung der Ansbacher (46.). Dieser Treffer war dann zugleich der Dosenöffner für die Hausherren, die kurz darauf sogar ein zweites Mal trafen. Die Anerkennung des Tores von Kroiß blieb aber wegen der Abseitsstellung des Ansbachers aus. Besser lief es in der 59. Minute, als Eric Weeger einen lang getretenen Freistoß von Patrick Kroiß überlegt zum 2:0 einschob. Die Gäste gerieten jetzt ein wenig arg in die Defensive. Einmal noch hatten sie die Chance zum Anschlusstreffer, doch unter dem Strich blieben die Punkte verdientermaßen in der Residenzstadt.

Würzburger FV - SpVgg Bayern Hof 1:4

Am Ende feierten sie ihre Mannschaft noch. Nicht mehr ganz so euphorisch wie zu Beginn des Spieles, doch die Anhänger des Würzburger FV haben am Samstag einmal mehr großen Durchhaltewillen gezeigt. Im gut gefüllten Block auf der schicken kleinen Tribüne auf der Sepp-Endres-Sportanlage war die Stimmung unter den nicht ganz 300 Zuschauern gut.

Und im Duell der ehemaligen Zweitligisten machten auch die Spieler in weiß-blau deutlich mehr Alarm als der Gast aus Oberfranken, zumindest am Anfang. Denn die Hausherren starteten forsch beim ersten Heimspiel unter dem neuen Trainer Harald Funsch. Christian Dan (4.), Marc Hänschke (7.) oder der "Lattenstreichler" von Fabio Bozesan (11.) waren erste sehenswerte Arbeitsnachweise auf dem idyllisch zwischen Main und Weinbergen gelegenen Fußballplatz. Kurz darauf war es Dauerbrenner Emir Bas, der ein wenig Pech hatte, dass er den Ball in aussichtsreicher Position nicht optimal aus der Drehung traf (14.). Doch auch der deutlich kleinere Anhang der Hofer Bayern, welche die etwas über 190 Kilometer Reise in die Zellerau auf sich nahmen, bekam nach einiger Anlaufzeit etwas zu sehen. Nämlich eine schon fast erschreckende Effizienz ihres eigenen Teams. Zunächst prüfte Matej Kyndl noch die Reaktionsschnelligkeit des Würzburger Schlussmannes David Guyon, der aber letztlich, noch auf dem Hosenboden sitzend, das Leder gegen den quirligen Angreifer unter Kontrolle brachte. Aber bereits mit der zweiten gefährlichen Offensivaktion legten die Hofer dann vor. Kyndl war nur zwei Minuten später wieder durchgebrochen und konnte von Steffen Barthel nur noch regelwidrig gestoppt werden. Pech für Würzburg, dass der finale Griff aber schon im eigenen Strafraum ablief und die Regeln dafür eben Strafstoß vorsehen. Vom Punkt aus verwandelte Christian Schraps sicher zum 1:0 für die Gelb-Schwarzen (28.). Würzburg noch sichtlich angeschlagen, ließ sich dann drei Minuten später ein weiteres Mal überrumpeln. Ein schneller Konter über Yannick Frey landete final bei Matej Kyndl, der zum 2:0 traf. War das Spiel der Würzburger bis dahin mit deutlich mehr Anteilen bestückt, so kamen sie jetzt deutlich ins straucheln. Und auf der Würzburger Anhang? Der wurde zwar nicht still, jedoch erst einmal ein wenig leiser. Aber nur wenige Minuten, dann legten die sie wieder los. Und das schien Wirkung zu zeigen. Die Würzburger rappelten sich auf, versuchten es aber zu oft mit der sprichwörtlichen "Brechstange". So blieb es bei einigen guten Ansätzen mit aber falschen finalen Entscheidungen. Doch vor der Pause erzwangen sie dann doch den Anschlusstreffer. Diesmal wussten sich die Hofer nur mit einem Foul zu helfen. Den Elfmeter schob Christian Dan sicher zum 1:2 ein.

Durchgang zwei begann dann wie eine Kopie des ersten. Wieder drängten die Hausherren auf das Tor der Gäste. Und Würzburg verzeichnete auch die erste Chance, doch Keeper David Guyon lenkte den Kopfball von Dan mit den Fingerspitzen noch über den Querbalken (46.). Trotz der Überlegenheit der Hausherren in dieser Phase dominierte wieder die "Brechstange". Viele Einzelaktionen, falsche Entscheidung oder ein Abwehrbein der aufopferungsvoll kämpfenden Gäste verhinderten den Ausgleich. Die beste Chance hatte Bas nach 62 Minuten, als er alleine nach Zuspiel von Barthel vor Guyon auftauchte, doch der Hofer Keeper reagierte ganz stark und verhinderte den Einschlag. Kurz darauf traf Jayson Tuda nur das Außennetz. Wie schon in Durchgang eins antworteten die Hofer höchst effizient - allerdings in dieser entscheidenden Szene auch mit etwas Glück. Yannick Frey hatte aus 25 Metern abgezogen. Zwar kam Andre Koob an den Ball, doch dieser drehte sich durch die Fanghand und fiel hinter dem höchst unglücklichen Torhüter zum 1:3 ins Netz (68.). Kurz darauf beinahe der nächste Klops für Würzburg: doch der zwischen Koop und Imgrund gesprintete Kyndl zielte mit der Fußspitze knapp am Tor vorbei. Die Hausherren mühten sich zwar weiter, am zweiten Treffer schnupperten sie jedoch nur einmal, als der eingewechselte Mamadou Bah kurz vor dem Einschuss geblockt wurde. Da allerdings hatten die Gäste schon Treffer Nummer vier auf die Anzeigetafel gebracht. Nicht einmal eine Minute nach seiner Einwechslung überwand Hendrik Geiler die aufgerückte Abwehr samt Schlussmann der Würzburger mit seinem Heber zum 1:4 (85.).

Vatan Spor Aschaffenburg - DJK Vilzing 3:0

Würde man zwischen dem SV Vatan Spor und der Bayernliga nach einem Beziehungsstatus fragen, die Antwort würde wohl lauten "es ist kompliziert". Acht Spieltage versuchte der Aufsteiger vom kleinen Schönbusch in Aschaffenburg schon, endlich auch mal Zähler auf die Habenseite zu bringen. Doch nachdem es am vierten Spieltag endlich mit dem ersten Saisontreffer geklappt hat, ist nun auch endlich der erste Saisonsieg unter Dach und Fach. Als letztes von 18 Teams also verbucht auch der Neuling die ersten Zähler. Am Ende war es vor allem aber ein Sieg des Willens der Hausherren. Das dieser ausgerechnet gegen die hoch gehandelte DJK Vilzing eingefahren wurde, macht das ganze natürlich umso schöner. Zuvor freilich mussten die Hausherren gegen eine ersatzgeschwächte aber keinesfalls enttäuschende Gäste-Elf hart arbeiten. Tore gab es trotz Chancen auf beiden Seiten im ersten Durchgang nicht. Dafür aber griffen die Wechsel der Hausherren zur Pause. Zunächst blieb es aber ein spannendes und auch intensives Spiel. Nach 67 Minuten dann der Führungstreffer für Vatan Spor. Ein toller Pass des eingewechselten Emre Kayakiran in die Tiefe wurde von Adin Ferizovic erlaufen, dieser setzte sich auch gegen seinen Bewacher durch und traf mit einem sehenswerten Heber zum 1:0. Vilzing rannte nun an, brachte das Leder aber nicht im Tor unter. Effizient dagegen Vatan Spor. Kurz nach seiner Einwechslung traf Gökhan Aydin mit seinem gefühlvollen Freistoß sogar zum 2:0 (86.). In der Nachspielzeit legte Hendrik Ehmann sogar noch Treffer Nummer drei nach. Während die Unterfranken feierten, war die Stimmung bei den Oberpfälzern im Keller. "Das ist natürlich eine große Enttäuschung", sagte Trainer Josef Eibl, der seiner Mannschaft keine gute Leistung attestierte. "Dann machen wir einfach das Tor nicht", legte der Coach nach. "Und das ist aktuell der Unterschied, wir lassen die Möglichkeiten liegen. Der Gegner dagegen nutzt sie."

ASV Cham - 1. FC Sand 1:1

Am Ende wurde es wenigstens ein Punkt, der erhoffte Befreiungsschlag aber blieb aus. Dennoch zeigten sich die Chamer verbessert und führten nach rund 20 Minuten nicht einmal unverdient. Dustin Weikl hatte getroffen. Doch auch die Gäste suchten ihr Heil in der Offensive und so blieb es ein offenes Spiel. Sebastian Wagner glich sieben Minuten nach Wiederanpfiff für den FC Sand aus. Beide Seiten hatten danach noch Möglichkeiten zum Sieg. Unter dem Strich blieb es aber bei einer gerechten Punkteteilung.

1. SC Feucht - TSV Großbardorf 4:2

Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, da schienen die Pläne der "Gallier" hervorragend aufzugehen. Erst traf Lukas Illig (3.), dann erhöhte Maximilian Weiß sogar auf 2:0 für den Gast. Zwar konnte Salim Ahmed noch vor der Pause auf 1:2 verkürzen (23.), doch insgesamt ging die Führung der Unterfranken bei Dauerregen bis dahin in Ordnung. In Durchgang zwei änderte sich dann aber nicht nur das Wetter, auch die Spielanteile pendelten jetzt in Richtung der zuhause noch ungeschlagenen Hausherren. Großbardorf freilich blieb bei seinen schnellen Kontern stets gefährlich. Nach rund einer Stunde Spielzeit entschied sich Trainer Florian Schlicker zum "internen" Wechsel seiner zwei Ex-Schwabacher. Torschütze Salim Ahmed machte Platz für Nico Wessner. Ein Wechsel, der zwar erst in der Schlussphase Früchte tragen sollte, zugleich aber der Auftakt für turbulente und spannende letzte Minuten sein sollte. Erst besorgte der Joker in der 81. Minute den verdienten 2:2-Ausgleich. Dann trug er als einer der Vorbereiter Anteil an der erstmaligen Führung der Feuchter, die Stephan König nach 85 Minuten erzielte - 3:2. Nur zwei Minuten später schnürte König dann sogar den Doppelpack und entschied am Ende die Begegnung zugunsten der Hausherren.

DJK Gebenbach - FC Eintracht Bamberg 1:2

Ganz knapp verpasste die DJK Gebenbach einen möglichen Punktgewinn gegen die weiterhin furiosen Bamberger. Zwar glich Bastian Freisinger spät die Führung der Gäste aus (82.) - verdient wäre die Punkteteilung aber unter dem Strich wohl gewesen - letztlich stand Gebenbach aber ohne Zählbares da. Bambergs Torjäger Jakob Tranziska hatte die Oberfranken früh in Front gebracht (16.). Eben jener Tranziska war es dann auch, der mit seinem bereits zwölften Saisontreffer die berechtigten Hoffnungen der Hausherren kurz vor dem Ende jäh zunichte machte.

Richard Nösel

