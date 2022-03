Eintracht-Aufsteiger Knauff: "Bis jetzt ist es optimal gelaufen"

BVB-Leihgabe Ansgar Knauff surft nach steilem Aufstieg mit Eintracht Frankfurt auf einer Erfolgswelle. Vor den Höhepunkten gegen Barcelona ist der Außenbahnspieler bei den wichtigen EM-Qualifikationsspielen der DFB-U-21 als Säule gefordert.

Vor gut einem Monat sorgten die Einsatzzeiten der Dortmunder Winterleihgabe Ansgar Knauff bei seinem neuen Klub noch für Verwunderung. Zwei Jokereinsätze in drei Bundesligapartien - Eintracht-Coach Oliver Glasner hatte zunächst wenig Verwendung für den schnellen Außenbahnspieler.

Viereinhalb Wochen später sagt Knauff im Rahmen einer DFB-Medienstunde über seinen Arbeitsplatzwechsel am 20. Januar 2022: "Bis jetzt ist es optimal gelaufen, so wie wir alle uns das vorgestellt haben. Ich komme immer besser rein, bin gut drin in der Mannschaft, im Spielfluss und hoffe, dass es genauso weitergeht. Es sind super Jungs, es macht einfach Spaß mit der ganzen Truppe und dem Team drumherum. Dazu kommt noch das schöne Stadion mit tollen Fans bei jedem Heimspiel - das ist einfach cool."

In der Hinrunde war Knauff beim BVB noch mehr im Drittliga- als im Erstligateam aufgelaufen. Nun ist er ein typisches Beispiel für die oft zitierte Schnelllebigkeit im Profi-Fußball. In den vergangenen sechs Pflichtspielen stand Knauff immer in der Eintracht-Startelf, erzielte beim 4:1-Auswärtssieg bei Hertha BSC seinen Premierentreffer und belebte auch sonst die rechte Außenbahn der Hessen. Dort agiert die gelernte Offensivkraft meist als Schienenspieler vor einer Dreierkette, muss also auch defensive Aufgabe erledigen.

Knauff: "Wir freuen uns auf ein schönes Viertelfinale gegen Barcelona"

"Das ist gut für mich, so werde ich noch variabler", erklärt Knauff und resümiert mit Blick auf sieben Punkte aus vier Ligapartien und das Weiterkommen im Europa-League-Achtelfinale gegen Betis Sevilla, in dem er die kompletten 210 Minuten auf dem Platz stand: "Insgesamt haben wir mit der Mannschaft eine sehr gute Entwicklung gemacht, haben sehr gute Spiele in den letzten Wochen gezeigt, dabei unseren Spielstil durchgezogen und dementsprechend Ergebnisse geliefert. Alle sind extrem froh über das Weiterkommen in der Europa League. Wir freuen uns auf ein schönes Viertelfinale gegen Barcelona."

Bis sich die Eintracht-Profis mit den Barca-Stars messen dürfen, dauert es allerdings noch zwei Wochen. Zunächst muss sich Knauff mit anderen Kollegen beweisen. Für die deutsche U-21-Auswahl, in der der noch für die U 20 spielberechtigte Knauff im Oktober und November bereits jeweils einmal als Joker zum Einsatz kam, stehen wichtige EM-Qualifikationsspiele gegen Lettland (Freitag, 18.15 Uhr in Aachen) und in Israel (29. März in Petah Tikva) an.

Punktverluste sollte das Team von Trainer Antonio Di Salvo, das punktgleich mit Israel (15 Zähler) die Gruppe vor Polen (13) anführt, tunlichst vermeiden, wird allerdings von heftigen Personalproblemen beeinträchtigt.

U 21: Knauff heißer Startelfkandidat auf der rechten Offensivseite

"Das ist ärgerlich und schade, für die, die nicht dabei sein können. Dafür sind direkt andere Spieler gekommen. Die Stimmung ist gut und es ist eigentlich kein Thema mehr für uns, weil wir uns jetzt auf die Spiele konzentrieren", sagt Knauff, der nun selbst ein heißer Startelfkandidat auf der rechten Offensivseite ist. Wegen seiner jüngst guten Leistungen und den Bauchmuskelbeschwerden des bisher in der U 21 gesetzten Freiburgers Kevin Schade, der zunächst nicht zum DFB-Team reiste und bei dem höchstens noch Hoffnungen auf eine Einsatzmöglichkeit in Israel bestehen.

Knauff scheint bereit, Verantwortung zu übernehmen und rückt trotz der Widrigkeiten nicht vom hohen Anspruch innerhalb der DFB-Auswahl ab: "Wir wollen gewinnen und sind alle fest davon überzeugt, wenn wir bei uns bleiben und uns gut vorbereiten, dass wir die Spiele erfolgreich bestreiten werden."

Bald darauf stehen die Europapokalnächte gegen Barcelona an, die die Eintracht zu magischen aus ihrer Sicht machen will. Aber auch danach hat Knauff vertraglich noch bis Sommer 2023 Zeit, in der Mainmetropole seinen Spuren zu hinterlassen.