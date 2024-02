"Einstimmig": Voss-Tecklenburg bleibt im Aufsichtsrat der Fortuna

Die ehemalige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bleibt im Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf. Die Entscheidung darüber sei einstimmig getroffen worden, heißt es in einer Mitteilung.

"Der Wahlausschuss von Fortuna Düsseldorf hat einstimmig beschlossen, das zum 7. Februar 2024 auslaufende Mandat von Martina Voss-Tecklenburg im Aufsichtsrat um weitere drei Jahre zu verlängern", teilte der Klub am Mittwoch mit.

"Martina Voss-Tecklenburg ist mit ihrer sportlichen Kompetenz und ihrer Persönlichkeit ein wichtiges Element des Aufsichtsrates von Fortuna Düsseldorf. Sie ist in den vergangenen sechs Jahren zu einer echten Fortunin geworden und ihr Rat wird im gesamten Verein sehr geschätzt", begründet Thomas Bollien in seiner Rolle als Vorsitzender des Wahlausschusses den Beschluss.

"Wir gehen einen besonderen und mutigen Weg"

Voss-Tecklenburg gehört dem Gremium schon seit genau sechs Jahren an. "Fortuna Düsseldorf ist ein außergewöhnlicher Verein und steht, wie so viele andere Vereine ebenfalls, vor großen Herausforderungen, jetzt und in der Zukunft! Mit 'Fortuna für Alle' gehen wir einen besonderen und mutigen Weg", wird die 56-Jährige zitiert, die sich zudem für das Vertrauen bedankte.

Neben ihrer Funktion beim Zweitligisten war Voss-Tecklenburg von 2018 bis November 2023 Bundestrainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Unter ihrer Leitung war der zweimalige Weltmeister bei der WM im Sommer in Australien erstmals in der Gruppenphase gescheitert. Danach hatte sie sich zurückgezogen und war wochenlang krankgeschrieben. Nach einigen Irritationen einigten sich der DFB und die Trainerin auf ein vorzeitiges Ende des bis 2025 laufenden Vertrages. Das Amt hat Horst Hrubesch übernommen, der das Team im Falle einer erfolgreichen Olympia-Qualifikation bis Sommer 2024 betreuen wird.