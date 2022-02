"Einstimmig und mit voller Überzeugung": Baumann-Verlängerung bei Werder fix

Der SV Werder Bremen hat am Sonntag die Vertragsverlängerung von Frank Baumann bekanntgegeben. Der Sportchef ist bereits seit 2016 im Amt, sein neuer Kontrakt läuft zwei weitere Jahre bis 2024.

Nach 2018 und 2021 haben sich der SV Werder und Baumann damit zum dritten Mal auf die vertragliche Fortsetzung der Zusammenarbeit verständigt. Die erneute Vertragsunterschrift hatte sich von Seiten des 46-Jährigen zuletzt bereits angedeutet, als er vor zwei Wochen seine Bereitschaft signalisiert hatte, weitermachen zu wollen. In den Gesprächen mit dem seit September neu aufgestellten Aufsichtsrat wurde insbesondere die "inhaltliche und strategische Ausrichtung" von Baumann als ausschlaggebend benannt.

Baumman: "Ich habe noch viel Energie und Leidenschaft"

In der Vereinsmeldung wurde er wie folgt zitiert: "Wir befinden uns weiterhin in keiner leichten Zeit für den Verein. Von daher schätze ich das mir entgegengebrachte Vertrauen umso mehr und freue mich auf eine weiterhin konstruktive und kritische Begleitung durch den Aufsichtsrat. Ich habe noch viel Energie und Leidenschaft, um gemeinsam mit meinen Geschäftsführerkollegen und dem gesamten Team sowie allen Mitarbeiter:innen Werder in eine sportlich erfolgreichere Zukunft zu führen."

Baumanns neuer Vertrag als Geschäftsführer Sport läuft bis 2024. Vor rund einem Monat hatte der ehemalige und langjährige Werder-Profi im kicker-Interview bereits unter anderem darüber gesprochen, was ihn beim Bremer Zweitligisten noch antreibt. "Den Verein bestmöglich durch diese schwierige Phase zu lenken - finanziell, sportlich und infrastrukturell. Wir wollen stärker zurückkommen." Durch den Bundesliga-Abstieg in der vergangenen Saison und die gravierenden Auswirkungen der Pandemie auf die finanzielle Konstitution des Klubs war Werder zwischenzeitlich auf einen Tiefpunkt zugesteuert.

Mittlerweile hat Bremen unter Ole Werner wieder Kurs auf die Bundesliga genommen. Als souveräner Krisenmanager hatte Baumann den Trainer rund um den Impfskandal als Nachfolger von Markus Anfang installiert. Neben den erzielten Erlösen aufgrund von Umstrukturierungen im Kader, die der Sportchef nach dem Abstieg erfolgreich bewältigt hatte, dürfte seine Wahl für Werner und die sportliche Stabilisierung auch ihren Anteil daran haben, dass Baumann die sechs Aufsichtsratsmitglieder überzeugte.

Der Vorsitzende Marco Fuchs, der vornehmlich gemeinsam mit Dr. Florian Weiß die Verhandlungen für den Aufsichtsrat mit Baumann führte, erklärte: "Frank hat in den letzten Monaten auf der Basis einer kompromisslosen Analyse der aktuellen Situation gezeigt, dass er einen klaren Plan entwickelt und vieles davon bereits auf den Weg gebracht hat. Er zeichnet sich in seinem Handeln nicht nur durch ein hohes Maß an Reflexion und dem Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung aus, sondern auch dadurch, dass er das Wohl von Werder immer über eigene Interessen und Befindlichkeiten stellt. Daher haben wir uns einstimmig und mit voller Überzeugung für ihn entschieden."