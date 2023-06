Einstimmig: DFL und DFB einigen sich auf Grundlagenvertrag

Dem neuen Grundlagenvertrag zwischen DFL und DFB wurde am Freitag zugestimmt. Er tritt bereits am 1. Juli in Kraft und läuft bis 2029. Hans-Joachim Watzke beschreibt die Einigung als "schwierigen Prozess"

Am Freitag unterschrieben beide Parteien in Frankfurt/Main eine bis zum 30. Juni 2029 gültige Übereinkunft. Laut Mitteilung sei der Beschluss in den Gremien einstimmig gefallen. Der Vertrag steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der DFL-Mitgliederversammlung und der Genehmigung durch den DFB-Bundestag. Die jeweilige Beschlussfassung soll voraussichtlich im September 2023 erfolgen.

Der Grundlagenvertrag regelt die wechselseitigen Rechte und Pflichten sowie die Geldströme zwischen DFB und DFL. Gerade bei den Finanzen war der Weg zur Einigung steinig. Ein Gang vor ein Schiedsgericht oder gar der Bruch mit dem DFB stand im Raum, weil die DFL die angeblich "exorbitanten" Forderungen aus dem Amateurlager nicht erfüllen wollte.

Die Liga partizipiert unter anderem an den Einnahmen aus der Vermarktung der Nationalmannschaft und an den Überschüssen des DFB aus Welt- und Europameisterschaften. Diese waren angesichts des enttäuschenden Abschneidens bei der WM 2018, der EM 2021 und der WM 2022 zuletzt deutlich geringer ausgefallen als in den Turnierjahren zuvor.

An kommenden EM- oder WM-Turnieren der A-Nationalelf der Männer wird die DFL weiterhin mit 50 Prozent an möglichen wirtschaftlichen Überschüssen beteiligt. Der DFB ist im Gegenzug unter anderem an den Einnahmen aus Medienrechten und Ticketeinnahmen der Liga beteiligt.

Watzke: "In Zeiten knapper Finanzmittel ein sehr schwieriger Prozess"

"Es war in Zeiten knapper Finanzmittel natürlich ein sehr schwieriger Prozess. Alle Beteiligten waren sich aber stets der gemeinsamen Verantwortung für den deutschen Fußball bewusst, und folgerichtig ist es zu diesem für alle Beteiligten tragfähigen Kompromiss gekommen", lässt Hans-Joachim Watzke, Sprecher des DFL-Präsidiums, den nicht ganz einfachen Weg bis zur Unterschrift durchblicken.

"Der neue Grundlagenvertrag ist neben den vielen Maßnahmen im Rahmen der UEFA EURO 2024 ein wichtiger Baustein, um den Fußball an der Basis nachhaltig zu stärken und zu fördern", wird DFB-Präsident Bernd Neuendorf in der Mitteilung zitiert. "Wir haben im Sinne unserer mehr als 24.000 Vereine gemeinsam mit der DFL eine gute Lösung gefunden, nicht nur mit Blick auf das finanzielle Volumen des Grundlagenvertrags, sondern vor allem auch hinsichtlich zahlreicher struktureller Fragen, mit denen wir den Fußball zukunftssicher aufstellen wollen. Er ist sichtbarer Ausdruck der Einheit des deutschen Fußballs."

Nur noch 12,5 Millionen Euro jährlich statt bislang 20 Millionen muss der DFB dem Ligaverband zahlen, um mit den Nationalspielern der Vereine werben zu dürfen. In EM- oder WM-Jahren der A-Nationalelf der Männer muss der DFB zwei Millionen mehr an die DFL überweisen. Dafür entfällt die bisherige Abstellungsgebühr an die Klubs in Höhe von 600.000 Euro.