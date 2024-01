Einstieg von Porsche beim VfB Stuttgart perfekt

Nachdem die DFL kürzlich Grünes Licht für den Einstieg von Porsche beim VfB Stuttgart erteilt hatte, wurde der Deal nun offiziell gemacht.

Monatelang musste sich der VfB gedulden, ehe die DFL den Einstieg von Porsche durchwinkte (der kicker berichtete). Nun gaben die Schwaben bekannt, dass der Deal perfekt sei. "In einem ersten Schritt habe die Volkswagen-Tochter 5,49 Prozent der Anteile an der VfB Stuttgart 1893 AG erworben", teilten die Stuttgarter am Freitag mit.

Insgesamt will sich die Porsche AG aber etwas mehr als zehn Prozent einverleiben, das soll dann im Juni geschehen. Dann sei eine zweite Tranche in Höhe von 5,20 Prozent geplant. Wie viel Geld das den Stuttgartern in die Kassen spült, wurde nicht offiziell kommuniziert. Angaben zur Summe wurden nicht gemacht, die soll bei 41,5 Millionen Euro liegen.

Langes Prüfverfahren

Zuvor hatte es ein langes Prüfverfahren gegeben, weil sich "wegen der gesellschaftsrechtlichen Verbindungen zwischen der Porsche AG und der Volkswagen AG sowie weiterer Beteiligungen des Volkswagen-Konzerns an Fußballklubs" verbandsrechtliche Fragen gestellt hätten, wie die Deutsche Fußball Liga mitteilte. Die Frage wurde durchaus kontrovers diskutiert, ein Riegel aber nicht vorgeschoben: "Im Ergebnis erachtet das DFL-Präsidium die geplante Beteiligung der Porsche AG an der VfB Stuttgart 1893 AG bis zu einer Höhe von 10,41 Prozent für vereinbar mit der Satzung."

Mit dem langfristigen Bekenntnis möchte sich Porsche noch stärker für die Region Stuttgart engagieren. Stellverstretender Vorstandsvorsitzender bei Porsche Lutz Meschke

Der VfB bestätigte zudem, dass Porsche fortan auch zwei Sitze im Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG erhält. "Darüber hinaus engagiert sich Porsche in den kommenden Jahren umfassend als Sponsor beim VfB Stuttgart und fördert unter anderem das Nachwuchsleistungszentrum." Gerade die Jugend liege dem Autohersteller am Herzen, wie Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand Finanzen und IT der Porsche AG sagte: "Mit dem VfB Stuttgart eint uns eine große Tradition. Mit dem langfristigen Bekenntnis möchte sich Porsche noch stärker für die Region Stuttgart engagieren, in der wir beide tief verwurzelt sind. Dabei geht es uns vor allem mit unserer Jugendförderung unter dem Motto 'Turbo für Talente' auch um soziale Belange".

Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender Claus Vogt begrüßte den Sportwagenhersteller herzlich. "Wir möchten Porsche in unserer VfB-Familie herzlich willkommen heißen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit." Vorstandschef Alexander Wehrle freute sich derweil darüber, dass "das Württemberger Weltmarken-Bündnis jetzt auch formal komplett" sei. Neben Porsche sind Mercedes Benz (10,4 Prozent) und Jako (1 Prozent) weitere Partner der Stuttgarter.