"Einstellungsthema": Für Freund kommt das Debakel "echt unerwartet"

Nach dem 1:5 von Frankfurt rätselt der FC Bayern über die Gründe. Gibt es Parallelen zur Pokal-Schmach von Saarbrücken?

Auch der Sportdirektor hat die Leistung der Bayern am Samstag bei der Eintracht kritisch hinterfragt. "Für mich war es grundsätzlich schon ein Einstellungsthema, wenn wir es nicht auf den Platz bringen. Wir können nicht in Frankfurt so in das Spiel gehen", sagte Christoph Freund am Sonntag bei "Sport1" rückblickend auf das 1:5 des Rekordmeisters.

Umso schwerer sei das Debakel zu erklären, da die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel zuvor "gut trainiert, gute Energie gespürt" habe. Die Niederlage sei "echt unerwartet" gekommen.

"Wir spielen jetzt ein bisschen Fußball"

Die Nacht war kurz, der Ärger im "Doppelpass" noch nicht verflogen beim 46-jährigen Österreicher. "Wir haben es einfach nicht auf den Platz und eine richtig schlechte Leistung gebracht", kritisierte Freund. Es habe gewirkt, als wenn man gesagt habe, "wir spielen jetzt ein bisschen Fußball".

Freund brachte auch das Pokal-Aus in Saarbrücken vor Wochen ins Spiel: "Es muss ja irgendeinen Grund geben und es muss auch einen Grund geben, warum die Bayern die letzten Jahre nicht in Berlin im Finale standen. Wir haben auch gegen Saarbrücken verloren. Die haben das super gemacht, die waren richtig aggressiv, richtig willig und wir waren nicht so bereit", sagte der Sportdirektor und forderte von einer "richtig guten" Bayern-Mannschaft eine ebenso große Bereitschaft ein.

Durch Tore von Eric Junior Dina Ebimbe (2), Omar Marmoush, Hugo Larsson und Ansgar Knauff war der FCB am Main mit 1:5 untergegangen und phasenweise vorgeführt worden - im Kampf um die Tabellenspitze ein herber Wirkungstreffer. Beim öffentlichen Training am Sonntag am Vereinsgelände gab es dennoch aufmunternde Rufe von den Fans für die Stars.