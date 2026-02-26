Einstellung "nicht akzeptabel": Gala erhält "wichtige Lektion"

Trotz drei Toren Vorsprung und Überzahl musste Galatasaray Istanbul im Play-off-Rückspiel bei Juventus Turin bis in die Verlängerung zittern. Für Trainer Okan Buruk ein inakzeptabler Auftritt, aber gleichzeitig auch eine Chance.

Komfortabler hätte die Ausgangslage für Galatasaray im Allianz Stadium eigentlich kaum sein können. Nach dem 5:2-Hinspielsieg war das Polster für die Türken bei Juventus Turin groß - und wurde beim Zwischenstand von 0:1 durch eine Rote Karte gegen Turins Lloyd Kelly sogar noch größer.

Zu sehen waren von der Überzahl und einer vermeintlichen Souveränität ob des Hinspiels jedoch nichts. Stattdessen fing Gala sich gegen zehn Italiener noch zwei Gegentreffer und stieß den Bock erst spät in der Verlängerung um. Ein selbst herbeigeführtes Übel, wie Trainer Okan Buruk gegenüber TRT 1 klarstellte: "Das Spiel war nicht schwer, wir haben es schwer gemacht."

Kampfgeist, Fehler, Überzahl: Buruk wird deutlich

Im Piemont erkannte der 52-Jährige in jedem Aspekt des eigenen Auftritts entscheidende Mankos. "Unser Spiel als auch unser Kampfgeist entsprachen - sowohl wenn wir den Ball hatten als auch wenn der Gegner ihn hatte - nicht dem, was wir bisher gezeigt haben", wurde Buruk deutlich. Schon im ersten Durchgang habe sein Team "nicht das Spiel spielen können, das wir spielen wollten", obwohl Juve nicht übermäßig Druck gemacht hätte.

Es sah aus, als wären wir in Unterzahl. Okan Buruk

Noch saurer stieß Buruk jedoch der Umgang mit dem Turiner Platzverweis in der 49. Minute auf. "Unser Spiel war inakzeptabel. Es sah aus, als wären wir in Unterzahl", kritisierte er scharf, bemängelte "viele Fehler" und resümierte den anschließenden Spielverlauf: "Wir konnten nichts zustande bringen, ließen den Gegner kommen und haben zwei Tore kassiert."

Woher die enttäuschende Leistung des amtierenden türkischen Meisters rührte, hatte der Gala-Coach schnell ausgemacht. Einerseits vergaß er nicht, den Kraftakt des Gegners zu loben, andererseits die eigene Haltung zu kritisieren: "Die Einstellung, dass wir das Spiel sowieso gewinnen, ist auf diesem Niveau nicht akzeptabel."

Buruk und seine Spieler müssten sich daher reflektieren. Immerhin soll es gegen Liverpool oder Tottenham möglichst ins Viertelfinale gehen. Wobei auch der ernüchternde Auftritt in Turin helfen könne. "Wir haben eine Chance: Wir haben unsere Stärken und Schwächen gesehen", ordnete der ehemalige Cimbom-Profi das Gastspiel dahingehend ein, "wir haben die Runde überstanden, aber eine wichtige Lektion gelernt". Deren Lehre Buruk sich zu Herzen nehmen will: "Wir werden von nun an als Team noch härter arbeiten."