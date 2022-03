Einst Real Madrid, nun 1. FC Bocholt: Christopher Schorch will Oberligisten weiterentwickeln

Der 1. FC Bocholt verstärkt sein Kompetenzteam außerhalb des Platzes mit Christopher Schorch. Der 33-Jährige, der jüngst seine aktive Karriere beendete, soll am Hünting an der Professionalisierung des Vereins mitwirken.

Zuletzt kickte Christopher Schorch noch beim Regionalligisten Wuppertaler SV, nun holt Oberligist 1. FC Bocholt den Ex-Profi in sein Kompetenzteam. Der 33-Jährige soll am Hünting "Strukturen und Abläufe verbessern und mit seinem Know-how an der nachhaltigen Professionalisierung des Vereins mitwirken", wie es in einer Pressemeldung heißt. Schorch, der zudem eine Sportmanagement-Ausbildung antritt, stand in seiner Profikarriere unter anderem bei Hertha BSC, dem 1. FC Köln und Real Madrid unter Vertrag. Anfang März wurde sein Vertrag beim WSV nach langwieriger Verletzung aufgelöst.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Christopher einen Fußballfachmann für die Weiterentwicklung des 1. FC gewinnen konnten. Er hat in seiner Laufbahn viel gesehen und erlebt, so dass er uns dabei helfen wird, den Verein zukunftssicher aufzustellen und weiter zu professionalisieren", sagt FC-Präsident Ludger Triphaus.

"Ich habe mir in den letzten Wochen und Monaten viele Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass meine Zeit gekommen ist, mit dem Fußball aufzuhören. Ich habe in meiner Karriere viele tolle Momente erleben dürfen, mit großen Persönlichkeiten und Weltstars trainieren können und das Leben eines Fußballers genießen dürfen", sagt Schorch, der betont, dass er dem Fußball aber sehr bewusst weiter treu bleiben möchte: "Ich freue mich sehr auf die neue, spannende Aufgabe beim 1. FC Bocholt und danke den Verantwortlichen für ihr großes Vertrauen in meine Person. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die großen, ambitionierten Ziele erreichen können."