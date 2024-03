Einspruch abgelehnt: Eisenach-Sieg gegen Leipzig hat Bestand

Die zweite Kammer des Bundessportgerichts hat am Mittwoch den Einspruch des SC DHfK Leipzig gegen die Wertung der Handball-Bundesliga-Partie des 16. Spieltages der laufenden Saison zwischen dem ThSV Eisenach und den Leipzigern zurückgewiesen. Eisenach hatte die Begegnung am 8. Dezember 2023 mit 25:24 für sich entschieden.

Was war passiert?

Während eines Team-Time-Outs der Leipziger bei 58:49 Minuten lief aus Sicht der Leipziger die Spielzeit sechs Sekunden weiter. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste zum 25:24 war der ThSV in Ballbesitz, verlor den Ball aber zwei Sekunden vor dem Spielende.

Ein vermeintlicher Tempogegenstoß der Leipziger wurde durch das Schlusssignal unterbrochen. Der SC DHfK Leipzig legte darauf Einspruch gegen die Spielwertung ein und beantragte bei der erstinstanzlich zuständigen zweiten Kammer des Bundessportgerichts des DHB die Neuansetzung des Spiels und berief sich auf einen spielentscheidenden Regelverstoß.

Begründung des Gerichts

Diesen Einspruch wies das Gericht allerdings zurück. Es ließ offen, ob überhaupt ein Regelverstoß durch Schiedsrichter, Zeitnehmer oder Sekretär vorgelegen hat, stellte aber fest, dass ein solcher Regelverstoß jedenfalls nicht spielentscheidend gewesen sei.

Spielentscheidend wäre ein (vermeintlicher) Regelverstoß nach der Rechtsprechung der DHB-Gerichte hier gewesen, wenn ohne den Regelverstoß das Spiel mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest unentschieden ausgegangen wäre. Die erforderliche hohe Wahrscheinlichkeit hat das Gericht nicht erkennen können.

Rechtsanwalt Helge-Olaf Käding, selbst Vereinsmitglied des ThSV Eisenach, der die Eisenacher in diesem Verfahren vertritt, erklärte: "Das Gericht ist unserer Argumentation vollumfänglich gefolgt und hat nach meiner Auffassung richtig entscheiden", so der Experte für Handball-Recht aus Ostwestfalen.

Leipzig verzichtet auf erneuten Einspruch

Karsten Günther, Geschäftsführer des SC DHfK Leipzig, bestätigte Rechtsmittelverzicht. Die Sachsen akzeptieren das Urteil, legen keinen (erneuten) Einspruch ein.

"Auch wenn wir beim Kriterium "Spielentscheidend" nach wie vor völlig anderer Auffassung sind, werden wir das Urteil akzeptieren, denn nur so haben alle direkt und indirekt beteiligten Mannschaften eine planbare Ausgangslage für den weiteren Saisonverlauf", so Günther in einer Stellungnahme.

"Wir vertreten die Auffassung, dass im Sinne eines gleichen und fairen Wettbewerbs für alle Mannschaften die Grundregeln unseres Spiels - und zu denen zählt auch die Spielzeit - unantastbar sind. Diese während eines Spieles und trotz rechtzeitiger Intervention zu ändern, stellt einen unzulässigen Eingriff in das Spiel und damit in den Wettbewerb dar, der allen schadet", so Karsten Günther.

"Der Spielausgang in Eisenach belegt dies mehr als deutlich, denn er hat Einfluss auf mehr als zehn Mannschaften in der Handball-Bundesliga. Deshalb haben wir nach gründlicher Abwägung im Dezember entschieden, den Einspruch einzulegen, um das überprüfen zu lassen und dieses hohe Gut zu schützen", erklärt Günther den damaligen Einspruch.

Erleichterung in Eisenach

"Ich bin froh über die Entscheidung. Einer Entscheidung im Sinne des Sports. Unsere Mannschaft, unsere riesige Anhängerschaft, das gesamte Umfeld sind erleichtert. Zwei zurecht erkämpfte Punkte verbleiben zurecht auf dem Konto des ThSV Eisenach", betont ein erleichterter Rene Witte, Geschäftsführer der Thüringer.

"Handballspiele sollen auf dem Feld entschieden werden, nicht am grünen Tisch. Auch in besagter Begegnung haben die Spieler beider Teams die sportliche Entscheidung herbeigeführt. Und genau darum ging es im Entscheid des Bundessportgerichts", so Witte.

Er dankte zugleich Rechtsanwalt Helge-Olaf Käding für seine Arbeit mit ganz viel Engagement. "Wir sind stolz, dass Helge-Olaf Käding uns in dieser Sache vertreten hat", unterstreicht Rene Witte.

"Wir konzentrieren uns nun auf die anstehenden sportlichen Aufgaben, freuen uns auf das Rückspiel am Sonntag, 24. März in Leipzig, zu dem uns 900 blau-weiße Fans per Sonderzug begleiten werden", ergänzt der Geschäftsführer des ThSV Eisenach.