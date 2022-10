Einseitiges Kellerduell: Astoria Walldorf schlägt Rot-Weiß Koblenz

Am Dienstag fand in der Regionalliga Südwest ein Kellerduell statt, das der FC-Astoria Walldorf gegen den FC Rot-Weiß Koblenz überraschend klar mit 5:0 gewann. Das Team von Oliver Reck droht damit allmählich den Anschluss zu verlieren.

Für Schlusslicht FC Rot-Weiß Koblenz sollte die Dienstagspartie ganz im Zeichen der Beendigung seiner Sieglos-Serie stehen. Seit dem 1:0 gegen die Kickers Offenbach am 21. August gab es für die Elf von Oliver Reck keinen Dreier mehr zu bejubeln. Der FC-Astoria Walldorf hingegen beendete am vergangenen Samstag gegen Stuttgart II seine Durstrecke von sechs sieglosen Partien.

Am Dienstag gehörten die ersten Minuten noch Koblenz, doch dann riss der FC-Astoria das Zepter an sich. Wurde Crosthwaite zunächst noch zweimal am Torerfolg gehindert, fand das Reck-Team in der 27. Minute kein taugliches Defensivmittel mehr: Einen Eckball verlängerte Lässig an den langen Pfosten zu Antlitz, der aus kurzer Distanz die Führung markierte. Politakis verpasste wenig später mit seinem Distanzschuss das 2:0 um Zentimeter, während auf der Gegenseite Köhl kurz vor dem Pausenpfiff auf einmal ein rot-weißes Lebenszeichen sendete, frei aus 16 Metern aber daneben zielte.

Die Walldorfer Dominanz zahlte sich kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit prompt aus: Politakis bediente mit einem Steckpass Crosthwaite, der auf 2:0 erhöhte (47.). Der 20-jährige Deutsch-Engländer war gegen seinen Ex-Klub nun auf den Geschmack gekommen. Eine präzise Lässig-Vorlage leitete er in der 60. Minute zum 3:0 ins Tor weiter. In Minute 79 schlüpfte Lässig selbst in die Rolle des Torschützen, eine Eckball-Hereingabe wuchtete er per Kopf ins Netz. Vier Zeigerumdrehungen später drückte der eingewechselte Carl einen Querpass von Goß zum 5:0-Endstand über die Linie.

Mit diesem Sieg springt Walldorf auf Platz zwölf, steckt freilich aber noch mitten im Abstiegskampf, während Koblenz nach dieser herben Abfuhr mit acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer so langsam den Anschluss verliert.