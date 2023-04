Einsatzgarantie für Freigang: "Ich will mich für die WM bewerben"

Laura Freigang hat einen ganz speziellen Wert für das deutsche Frauen-Nationalteam. Gegen die Niederlande will die Stürmerin diesen auch auf dem Platz zeigen.

Bei der Europameisterschaft in England im vergangenen Jahr kam Laura Freigang nur zu einem Kurzeinsatz, als sie im dritten Gruppenspiel in Milton Keynes gegen Finnland in der 76. Minute für Linda Dallmann eingewechselt wurde. Mehr durfte die Stürmerin von Eintracht Frankfurt auf dem Platz nicht zur erfolgreichen EM beitragen.

Neben dem Platz ist Freigang jedoch ein ganz wichtiger Faktor im DFB-Kader mit ihrer guten Laune und sozialen Kompetenz. Das hat sie in den vier Wochen in England eindrucksvoll unterstrichen. Aber auch ihre Bilanz auf dem Platz ist durchaus bemerkenswert: In bisher 18 Länderspielen erzielte sie 12 Tore.

Wenn Laura gesund bleibt, wird sie in jedem Fall einen Einsatz gegen die Niederlande bekommen. Martina Voss-Tecklenburg

Für das Testspiel am Freitag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) in den Niederlanden hat Freigang von Martina Voss-Tecklenburg vorab schon eine Einsatzgarantie erhalten. "Wenn Laura gesund bleibt, wird sie in jedem Fall einen Einsatz gegen die Niederlande bekommen" sagte die Bundestrainerin am Donnerstag vor der Abfahrt aus Frankfurt nach Sittard. "Ich will mich zeigen, möchte die Spielzeit nutzen, um mich für die WM zu bewerben", kündigte Freigang an. "Ich würde mich riesig freuen, wenn ich etwas zum Erfolg der Mannschaft beitragen könnte."

Und das nicht nur am Freitag in den Niederlanden und am Dienstag in Nürnberg gegen Brasilien (18 Uhr), sondern eben auch bei der Weltmeisterschaft, die ab 20. Juli in Australien und Neuseeland ausgetragen wird. "Für uns Spielerinnen geht jetzt es darum, sich auf höchstem Niveau zu zeigen. Und für Martina ist es eine Chance, uns zu sehen", so Freigang weiter.

"Mehr als nur elf Spielerinnen"

Diese Chance will die Bundestrainerin nutzen: "Wir wollen möglichst viele Spielerinnen auf dem Platz sehen. Das ist in dieser Phase der WM-Vorbereitung eine wichtige Verantwortung, dass sich die Spielerinnen nicht nur im Training zeigen dürfen. Wir haben viele Spielerinnen dabei, die nicht immer die Chance haben, auf diesem hohen Niveau zu spielen." So wie Laura Freigang, die mit Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer die Qualifikation zur Champions League verpasste.

Die Bundestrainerin erklärt: "Wir sind mehr als nur elf Spielerinnen. Wir sind eine Mannschaft, und brauchen alle Spielerinnen. Der Wert einer Spielerin bemisst sich nicht an ihrer Spielzeit." Und in diesem Punkt darf sich besonders Laura Freigang angesprochen fühlen.