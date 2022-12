Einsatz in Gladbach in Gefahr - Schick droht Operation

Die aktuelle Saison ist bislang für Patrik Schick eine verkorkste. Nachdem der Mittelstürmer beim Trainingsauftakt am Freitag nicht mit der Mannschaft arbeiten konnte, droht ihm sogar eine erneute Operation. Für Spieler und Klub ein Dämpfer.

Er startete als Favorit auf die kicker-Torjägerkanone in die Saison, nachdem sich Erling Haaland (zu ManCity) und Robert Lewandowski (zu Barça) im Sommer aus der Liga verabschiedet hatten, doch bislang erlebt Patrik Schick eine Saison zum Vergessen.

Lief es für den tschechischen Nationalspieler, der in dieser Spielzeit bisher nur zwei Bundesligatreffer erzielte, sportlich richtig mies, so droht ihm nun weiteres Ungemach. Denn trotz einer inzwischen einmonatigen Spielpause plagen diesen weiterhin hartnäckige Leistenprobleme, die zuletzt am 1. November einen Einsatz für Bayer 04 zuließen.

Seit dem Trainingsauftakt am Freitag kann der 26-Jährige nur individuell in den Katakomben der Bay-Arena arbeiten. "Es ist schade, weil wir ihn dabeihaben wollten, weil wir ihn brauchen, aber sein Zustand ist nicht ideal", sagt Xabi Alonso zur körperlichen Verfassung des Angreifers, "er fühlt sich nicht völlig fit, um zu trainieren. Wir werden sehen, welche Entscheidung zu treffen ist."

Diese könnte eine mit weitreichenden Folgen sein. Auf die Frage, ob Schick beim Wiederauftakt am 22. Januar in Mönchengladbach mitwirken könne, zeigt sich der Spanier skeptisch: "Wir werden es sehen. Hoffentlich", so der Trainer, "aber ich bin kein Arzt."

Xabi Alonso nicht gerade zuversichtliche Prognose besitzt einen ernsten Hintergrund. Denn die Entscheidung, von der der 40-Jährige spricht, ist die, ob Schick an der linken Leiste operiert werden muss oder nicht.

Weitere Untersuchungen sollen Klarheit bringen

Im Laufe der anstehenden Woche wird Schick, der im Mai erfolgreich an der rechten Leiste operiert worden war, tiefgehend medizinisch durchleuchtet, um für Klarheit zu sorgen. "Wir werden in dieser Woche weitere Untersuchungen durchführen lassen, um den richtigen Weg für Patrik zu finden", erklärt Geschäftsführer Simon Rolfes, "wir werden alles Mögliche tun, damit er in Gladbach einsatzfähig ist."

Unabhängig davon, welche Entscheidung in der kommenden Woche getroffen wird, bedeutet Schicks Zwangspause in jedem Fall einen Rückschlag für Bayer 04. Möchte Xabi Alonso in der außergewöhnlich langen Wintervorbereitung das Leverkusener Offensivspiel doch auf Vordermann bringen.

Seit der Spanier Anfang Oktober den Trainerposten übernahm hatte sich ihm aufgrund der englischen Wochen nicht die Möglichkeit geboten, tiefergehend mit der Mannschaft zu arbeiten. "Wir müssen diese Zeit nutzen, um uns zu verbessern", fordert er jetzt.

Was seine Offensive betrifft muss er dies erstmal ohne Patrik Schick versuchen, der aufgrund seiner Beschwerden auch nur fünf der zehn Pflichtspiele unter Xabi Alonso bestreiten konnte. Die Zwangspause für Schick stellt einen Dämpfer dar - für Bayer und den in dieser Saison so glücklosen Angreifer.