Einsatz im Pokal fraglich: Can und Meunier angeschlagen

Borussia Dortmund muss kommenden Dienstag im DFB-Pokal bei St. Pauli (20.45 Uhr) womöglich auf Emre Can und Thomas Meunier verzichten.

In der 26. Minute hatte es bereits nach einem frühen Wechsel ausgesehen. Can griff sich in die Leistengegend und wurde kurz behandelt. Parallel machte sich Manuel Akanji schon bereit. Doch Can stand schnell wieder auf und biss zunächst auf die Zähne.

Nach der Pause blieb der Nationalspieler mit Hüftproblemen allerdings in der Kabine. Für ihn kehrte Akanji, in der Hinrunde konstantester Dortmunder Abwehrspieler, nach seinem kleinen Eingriff am Knie und der wochenlangen Pause wieder zurück.

Neben Can hat es auch Meunier erwischt. Der Doppeltorschütze beim 5:1 gegen den SC Freiburg wurde in der 75. Minute von Marius Wolf ersetzt. Der Belgier hat einen Schlag auf den Fuß bekommen.

Nach aktuellem Stand der Dinge ist das Duo für Achtelfinale im DFB-Pokal am Dienstag beim FC St. Pauli fraglich. "Das ist schade, weil wir fast alle an Bord hatten. Jetzt fallen möglicherweise zwei hinten runter", ärgert sich Trainer Marco Rose.

Zum Spielbericht:

