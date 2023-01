Einsätze in Liga 2: Rot-Weiß Oberhausen holt Berzel

Rot-Weiß Oberhausen hat auf den Winterabgang von Michael Wentzel reagiert und Aaron Berzel verpflichtet. Der spielte in der Hinrunde für den SC Verl, sammelte aber auch schon Erfahrung bei weiteren Profiteams.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Startseite

Spieltag

Tabellenrechner

Transfers

Bis Dezember des vergangenen Jahres stand der neue Mann in den Reihen von RWO noch im Kader des SC Verl. In der laufenden Saison war Aaron Berzel, der in der Winterpause der Spielzeit 21/22 zum SCV kam und in Folge in der Rückrunde noch 13 Einsätze absolvierte, lediglich zweimal eingewechselt worden. Zu wenig für die Ansprüche des Defensivmanns, er einigte sich mit dem Verein auf eine Vertragsauflösung.

Zu den 15 Drittliga-Einsätzen in Verl gesellten sich zuvor aber noch zahlreiche weitere: So kam der heute 30-Jährige bei seinen Stationen SV Babelsberg, SV Darmstadt 98, Preußen Münster, TSV 1860 München, Türkgücü München und Viktoria Köln auf 134 Drittliga-Spiele. Für Darmstadt stand er in der Saison 14/15 zudem dreimal in Liga zwei auf dem Feld.

Nun führt der Weg des Innenverteidigers, der bei der TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, weiter zu Rot-Weiß Oberhausen. Denn dort sah man nach dem Abgang von Michael Wentzel in Richtung USA für die Defensive noch Handlungsbedarf, wie der Sportliche Leiter von RWO, Patrick Bauder, verrät. "Mit Aaron haben wir den passenden Spieler für uns gefunden. Er bringt neben seinen Qualitäten in der Verteidigung auch die geforderten Qualitäten neben dem Platz mit. Er hat uns seit dem ersten Gespräch das Gefühl gegeben, dass er richtig Lust darauf hat, für RWO und deren Fans zu spielen", versichert Bauder.

In der Regionalliga West überwintert Oberhausen auf Tabellenrang sechs - die Spitze, die Preußen Münster belegt, ist allerdings zwölf Punkte entfernt. Derzeit befindet sich das Team von Coach Mike Terranova in Vorbereitung auf das erste Punktspiel des Jahres, das am Samstag zuhause gegen den 1. FC Köln II steigt.