Einsätze in der UEFA Youth League: Eintracht Trier verpflichtet Yannick Debrah

Oberligist Eintracht Trier hat sich Dienste von Yannick Debrah gesichert. Der 21-jährige Mittefeldakteur kommt von Fortuna Sittard aus den Niederlanden und unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende.

Am Ball für RW Essen in der U 19: Yannick Debrah. imago/Noah Wedel

"Ich freue mich, die Möglichkeiten bekommen zu haben, in Trier zu unterschreiben. Wir haben hier gute Bedingungen und eine tolle Mannschaft, die mich sofort gut aufgenommen hat. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann und wir unsere Ziele erreichen", wird Yannick Debrah in der Pressemeldung zitiert.

Debrah wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Rot-Weiß Essen und Schalke 04 ausgebildet. Der gebürtige Essener absolvierte 22 U-17- und sechs U-19-Bundesligaspiele für Rot-Weiß Essen. Für den FC Schalke 04 lief er vier Mal in der U-19-Bundesliga auf, zudem kam er zweimal in der UEFA Youth League zum Einsatz. Zuletzt war der 1,80 Meter große Rechtsfuß für die U 21 von Fortuna Sittard in den Niederlanden aktiv.

"Yannick ist ein sehr interessanter Junge mit einer guten Vita. Er hat in den Trainingseinheiten gezeigt, dass viel Potential in ihm steckt. Ich bin überzeugt davon, dass er eine gute Alternative zu den anderen Jungs ist", sieht Eintracht-Cheftrainer Josef Cinar Debrah noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Debrah ist bereits am Samstag beim Heimspiel gegen den FSV Salmrohr spielberechtigt.