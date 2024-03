Eins, zwei oder drei - welcher Kieler bleibt daheim?

Rune Dahmke, Domagoj Duvnjak und Nikola Bilyk - drei Mannschaftskollegen, die in Anbetracht der kommenden Olympia-Qualifikation keinen Teamgeist untereinander mehr zeigen wollen. Ihr gemeinsames Spielen beim THW Kiel gerät für alle in Vergessenheit, denn nur maximal zwei von den drei können sich ihren großen Traum Olympia erfüllen.

Jeder einzelne der drei wird für eine andere Nation aufs Parkett treten und mit seiner Nationalmannschaft um den Olympia-Titel kämpfen. Ob Deutschland, Kroatien oder Österreich - der Kampf ist groß und die Handballer geben nicht nach.

Momentan nehmen es aber noch alle drei auf die leichte Schulter und "sind alle echte Kumpels", lacht Rune Dahmke. Doch der deutsche Nationalspieler räumt ein: "Aber in diesem Fall bin ich ganz egoistisch: Das Wichtigste ist, dass ich zu Olympia fahre."

Sollte Deutschland zu Olympia fahren, wäre dies die erste Teilnahme für Dahmke. Zuvor war er „zwei Mal unglaublich knapp daran vorbeigesegelt. Mit einer Teilnahme ginge ein riesiger Traum in Erfüllung, und ich bin mir ziemlich sicher, dass dies vermutlich meine letzte Chance ist", stellt der Linksaußen fest.

Egoismus angesagt

THW-Teamkollege Nikola Bilyk würde - wie Rune Dahmke - bei Teilnahme Österreichs ebenfalls sein Olympia-Debüt geben und zum ersten Mal in der Geschichte des Handball-Österreichs mit seiner Nation den Sprung zu den Spielen schaffen. Der Österreicher gibt zu, dass er die Konstellation mit seinen Mitspielern durchaus "ganz witzig" findet und sich "irrsinnig auf die Spiele gegen die Jungs [freut]. Mal schauen, wer dann am Ende mit nach Paris darf."

Wie die beiden anderen Mitglieder des Trios, wird auch Nikola Bilyk in "erster Linie alles dafür tun, um mit Österreich die Qualifikation zu schaffen. Die anderen beiden müssen es dann untereinander ausmachen, wer uns folgt" - eine Aussage, die auch von Dahmke oder Duvnjak kommen könnte.

Anders als das Olympia-Debüt seiner Teamkollegen wäre es für Domagoj Duvnjak, der seit der EHF EURO 2024 Kroatiens Rekordspieler mit 249 Länderspiel-Einsätzen ist, die vierte Teilnahme an Olympischen Spielen. Bronze in 2012, Teilnahme in Peking 2008 sowie Rio de Janeiro 2016 - "Ein weiteres Mal wäre schön", sagt der THW-Kapitän nun. Für das Qualifikations-Turnier in Hannover sagt der Kroate ein Unentschieden gegen Deutschland bevor, denn er „möchte Rune nicht weh tun".

Den Scherz beiseite: "Ich hoffe, dass Kroatien es schaffen wird. Für mich ist es dann egal, wer Zweiter wird", sagt der 35-Jährige zuversichtlich.

Spannung vorprogrammiert

Bei der EHF EURO 2024 im Januar hatte Deutschland in der Hauptrunde gegen Kroatien verloren (24:30) und kam auch gegen Österreich nicht über ein Unentschieden (22:22) hinaus. In der Vorrunde hatten sich auch Kroatien und Österreich unentschieden (28:28) getrennt.

Das allein verspricht für die anstehende Olympia-Qualifikation Hochspannung. Laut Dahmkes Aussage seien die Deutschen gewarnt - "Gegen beide Gegner muss in unserem Spiel vieles klappen." Damit Deutschland tatsächlich im Sommer nach Paris fährt, setzt Dahmke auch auf die Unterstützung von den Tribünen: "Der Heimvorteil hat uns schon während der EURO unheimlich nach vorn gepusht. Darauf bauen wir auch in Hannover."

Bereits für die Olympischen Spiele qualifiziert sind bei den Männern Gastgeber Frankreich, Weltmeister Dänemark sowie als Kontinentalvertreter Argentinien, Japan, Ägypten und Schweden.