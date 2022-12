Einmalige Leistung: Messi trifft in allen WM-Runden

Neuer WM-Rekordspieler war er schon beim Anpfiff. Mit seinem Tor im WM-Finale leistete Lionel Messi dann erneut Einmaliges.

Bereits beim Anpfiff war klar, dass Lionel Messi fortan der Spieler mit den meisten WM-Spielen ist. Mit seinem 26. Einsatz überflügelte er Lothar Matthäus (25). Das allein reichte "La Pulga" aber nicht, denn mit seinem verwandelten Strafstoß (Osumane Dembelé an Angel di Maria) zum zwischenzeitlichen 1:0 (23.) avancierte er zum ersten Spieler überhaupt, der sowohl in der Gruppenphase als auch in allen K.-o.-Runden einer WM jeweils mindestens ein Tor erzielt hat.

In der Gruppenphase traf der siebenmalige Weltfußballer gegen Saudi-Arabien (1:2) und Mexiko (2:0) - lediglich beim 2:0 über Polen blieb er ohne Torerfolg, auch weil er einen Elfmeter vergab. Im Achtelfinale (2:1 gegen Australien) ließ er es aber wieder klingeln, ebenso im Viertelfinale beim 4:3 i.E. gegen die Niederlande, dem 3:0-Halbfinaltriumph über Kroatien - und dann auch im Endspiel gegen Frankreich. Vier seiner sechs WM-Tore erzielte er per Elfmeter.

Nur Liedholm war bei seinem Finaltor älter

Zugleich ist Messi mit 35 Jahren und 177 Tagen nun der zweitälteste Torschütze in einem WM-Finale, lediglich der Schwede Nils Liedholm war mit 35 Jahren und 264 Tagen bei seinem Treffer 1958 beim 2:5 gegen Brasilien knapp älter.

Und: Messi ist seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1966 nun der Spieler mit den meisten Torbeteiligungen bei WM-Turnieren. Er kommt auf zwölf Tore und acht Vorlagen.

Mit seinem zwölften WM-Treffer schraubte Messi nicht nur seinen Tor-Rekord für Argentinien weiter nach oben, er zog auch mit Brasiliens Fußball-Ikone Pelé, der bislang als einziger Spieler überhaupt die WM dreimal gewann (1958, 1962 und 1970), gleich. Pelé hatte ebenfalls ein Dutzend Tore bei Weltmeisterschaften erzielt. Lediglich Just Fontaine (13), Gerd Müller (14), Ronaldo (15) und Miroslav Klose (16) waren erfolgreicher.