"Einmalige Erfahrung": Deutsche Torhüter-Talente freuen sich über Premiere

In Kopenhagen kam es während der Länderspiel-Pause zu einer Premiere: Erstmals trainierten sechs deutsche Torwart-Talente gemeinsam unter der Anleitung von Mattias Andersson und durften Andreas Wolff und David Späth über die Schulter schauen.

In Kopenhagen kamen Lina Steinecke (TSV Hannover-Badenstedt), Lena Lindemann (TSV Bayer 04 Leverkusen), Merle Muth (Borussia Dortmund), Anel Durmic (VfL Gummersback), Daniel Guretzky (SC DHfK Leipzig) und Oskar Stiglitz (SC Magdeburg) zusammen um mit Bundestorwart-Trainer Mattias Andersson zu arbeiten - am Rande des Lehrgangs der Handball-Nationalmannschaft der Männer.

Andersson: "Gute und intensive Zeit"

"Das war eine gute und intensive Zeit mit sehr viel technischem und taktischem Input", so Andersson. "Wir haben erstmals ein solches Angebot machen können, da das A-Team in dieser Woche kein Pflichtspiel hatte." Mattias Andersson trainierte das Sextett vier Tage lang gemeinsam mit Athletik-Bundestrainer Dr. Simon Overkamp.

Die Talente freuten sich. Daniel Guretzky habe seinen "Notizblock gefüttert", um möglichst viele Details festzuhalten. "Eine bisher einmalige Erfahrung", schwärmte Oskar Stiglitz. "Es war cool, die Atmosphäre der A-Nationalmannschaft kennenzulernen und Andreas Wolff und David Späth im Training beobachten zu können", betonte er. "Es motiviert einfach zu sehen, was der Weg ist", meinte Merle Muth.

"Mattias hat uns gezeigt, wie er früher seine Wurfbilder erstellt hat, wie er auf Abwehrmechanismen geschaut und auf viele Kleinigkeiten geachtet hat", erzählte Lena Lindemann. Die sechs Talente sollen nun weitere Infopakete von Andersson und Overkamp bekommen und dann folgen im Sommer die internationalen Höhepunkte: Im männlichen Bereich steht die U18-EM in Montenegro (7. bis 18. August) an, im weiblichen die U18-WM in China (14. bis 25. August).

Laut Andersson sind künftig weitere gemeinsame Speziallehrgänge geplant. "Das Torwartspiel basiert für beide Geschlechter und in jedem Alter auf den gleichen Gedanken", so der 46-Jährige. "Wir werden weiter versuchen, bei Lehrgängen Schnittmengen zu den finden und Synergien zu schaffen."