Einmal sogar blau: Buntes aus der Geschichte deutscher Nationaltrikots

Der DFB hat das Geheimnis enthüllt und die neuen Trikots der Nationalelf vorgestellt. Wie liefen die jeweiligen Premiere des neuen Jerseys und was waren die Besonderheiten? Ein Streifzug in Grafiken.

Ende der 70er-Jahre war erstmals ein Ausrüster auf den deutschen Nationaltrikots zu sehen. Mit der Marke Erima ging der DFB in die Turniere 1978 und 1980, seitdem tragen die DFB-Shirts das Emblem des Sportartikelherstellers Adidas.

Bei der EM 1980 trägt Deutschland zwei Heimtrikots

Bei der EURO 1980 in Italien spielte das Team um Kapitän Bernhard Dietz in der Vorrunde in Erima-Shirts. Nach den Punktspielen ging es direkt ins Finale und dort kam es zum Debüt des neuen Trikots. Das erste DFB-Shirt mit der Marke Adidas auf der Brust wurde also beim Endspiel eines Turniers präsentiert. Nie wieder danach spielte Deutschland mit zwei Ausstattern bzw. mit zwei unterschiedlichen Heimtrikots bei einem Turnier. Gleich blieb allerdings, dass auch in den Jahren 1982, 1984 und 1986 die neuen Shirts nicht vor dem Turnier getragen wurden. Dies hat zur Folge, dass die DFB-Shirts in vielen unterschiedlichen Orten erstmals der Weltöffentlichkeit gezeigt wurden.

Catwalk Olympiastadion

Erst 1988 durften die Fans sowohl Heim- als auch Auswärtsshirt erstmals vor einer Endrunde begutachten und dies sogar bei zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen. Hintergrund war, dass das Berliner Olympiastadion nicht als Spielort für die damalige Heim-EURO vorgesehen war, sodass der DFB zu Ostern ein Einladungsturnier mit vier Teams veranstaltete, wobei auch die Trikots ihr Debüt feierten. Und dies blieb für über vier Jahre das letzte neue Hemd beim DFB, erst 1992 gab es das nächste.

Bis 2002 blieb es bei einem regulären Takt von zwei neuen Shirts alle zwei Jahre. Erst mit dem Jahr 2003 wurde der Rhythmus leicht verändert. Zumeist im Herbst und anschließenden Frühjahr vor einer Welt- oder Europameisterschaft war der DFB in einem neuen Gewand unterwegs. Die Ausnahmen sind mit den Teilnahmen am Confed-Cup 2005 und 2017 begründet. Im jeweiligen Vorjahr wurde ein weiteres Trikot vorgestellt.

Erst 2020 wurde der Rhythmus unterbrochen, da auch die EURO 2020 verschoben wurde, um im Jahr 2022 mit drei Trikots nachzulegen. Hierunter fällt neben den beiden regulären Neuheiten für die Weltmeisterschaft mit Start im November auch das EURO-Shirt der Frauen, das in einem Spiel der Herren promotet wurde.

Völler sieht schwarz, Klinsmann rot

Wenig überraschend ist, dass Joachim Löw der Coach ist, unter dessen Ägide die meisten neuen Trikots das Licht der Welt erblickten. Darunter ist übrigens auch das schwarze Shirt mit roten Streifen, das für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien konzipiert wurde. Somit wurde das gleiche Design wie das von Flamengo, dem beliebtesten Team des Ausrichterlandes, gewählt. Den roten Einfluss auf die Shirts konnten die Fans erstmals unter Jürgen Klinsmann bestaunen. Er wich genauso wie Vorgänger Rudi Völler vom grünen Auswärtsshirt ab, das bis dato der Standard war.

Die Farbwahl neben dem weißen Shirt veränderte sich immer wieder. Dass grün die Hoffnung symbolisiert, spiegelte sich bei der Premiere nicht immer wieder.

Matthäus in 13 Outfits

Unter den Spielern führt auch bei den Trikotdebüts Rekordspieler Lothar Matthäus mit 13 Partien. Interessanterweise gibt es sogar Spieler, die nur spielten, wenn auch erstmals ein neues Jersey im Einsatz war: Martin Max, Frank Neubarth, Christian Schreier, Zoltan Sebescen und Armel Bella-Kotchap. Letztgenannter machte sogar zwei Spiele. Das einzige Tor in neuer Kluft erlebten Ditmar Jakobs und Kevin Volland.

Deutschland macht blau

Rudi Völler im blauen Trikot - eine Rarität im Sammelsurium der DFB-Trikotgeschichte. imago images

All diese Informationen betreffen natürlich nur die offiziellen Länderspiele. Doch es gab auch inoffizielle Partien zum Beispiel gegen Vereine in der Vorbereitung. Hierbei durften mitunter nicht die Originaltrikots getragen werden. So kam es 1986 zum Novum, dass Deutschland gegen den mexikanischen Erstligisten Monarcas Morelia in Blau spielte.